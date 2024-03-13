https://sputniknews.com.tr/20240313/erdogan-icimizdeki-cahiller-bilmese-de-tayyip-erdoganin-dik-durusunu-gazze-halki-cok-iyi-biliyor-1081664531.html
Erdoğan: İçimizdeki cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu Gazze halkı çok iyi biliyor
Erdoğan: İçimizdeki cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu Gazze halkı çok iyi biliyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor" dedi. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T17:15+0300
2024-03-13T17:15+0300
2024-03-13T17:34+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
mardin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240313/erdogan-kalpsiz-bir-vucut-da-sirnaksiz-bir-turkiye-de-olmaz-1081658014.html
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recep tayyip erdoğan, mardin
recep tayyip erdoğan, mardin
Erdoğan: İçimizdeki cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu Gazze halkı çok iyi biliyor
17:15 13.03.2024 (güncellendi: 17:34 13.03.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor
Daha önceki seçimler gibi ittifaklarımızı herkes biliyor. Hiçbir gizli saklı işimiz yok adeta cam gibi şeffafız
Belediyeleri DEM ile yönetecekler ve DEM'siz yönetecekler diye ikiye ayırmışlar. Biri çıkıyor DEM'lileri kaldırımda görsem yolu değiştiririm diyor. Biri belediyeye almam diyor. Öteki 'biz anlaştık' diyor, 'tutmayın küçük enişteyi' edasıyla posta koyuyor.
Her kim bu milletin Gazze ve Filistin davasındaki gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir
Hamas terör örgütüdür' diyen CHP'nin listelerinden Meclis'e girenler, CHP'nin seçim stratejisine hizmet edenler, Filistin konusunda bize ders veremezler
Türkiye olarak ilk günden beri Filistin'e en çok destek veren, İsrail'e en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz