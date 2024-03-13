Erdoğan: İçimizdeki cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu Gazze halkı çok iyi biliyor

İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor

Daha önceki seçimler gibi ittifaklarımızı herkes biliyor. Hiçbir gizli saklı işimiz yok adeta cam gibi şeffafız Daha önceki seçimler gibi ittifaklarımızı herkes biliyor. Hiçbir gizli saklı işimiz yok adeta cam gibi şeffafız

Belediyeleri DEM ile yönetecekler ve DEM'siz yönetecekler diye ikiye ayırmışlar. Biri çıkıyor DEM'lileri kaldırımda görsem yolu değiştiririm diyor. Biri belediyeye almam diyor. Öteki 'biz anlaştık' diyor, 'tutmayın küçük enişteyi' edasıyla posta koyuyor. Belediyeleri DEM ile yönetecekler ve DEM'siz yönetecekler diye ikiye ayırmışlar. Biri çıkıyor DEM'lileri kaldırımda görsem yolu değiştiririm diyor. Biri belediyeye almam diyor. Öteki 'biz anlaştık' diyor, 'tutmayın küçük enişteyi' edasıyla posta koyuyor.

Her kim bu milletin Gazze ve Filistin davasındaki gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir Her kim bu milletin Gazze ve Filistin davasındaki gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir

Hamas terör örgütüdür' diyen CHP'nin listelerinden Meclis'e girenler, CHP'nin seçim stratejisine hizmet edenler, Filistin konusunda bize ders veremezler Hamas terör örgütüdür' diyen CHP'nin listelerinden Meclis'e girenler, CHP'nin seçim stratejisine hizmet edenler, Filistin konusunda bize ders veremezler