https://sputniknews.com.tr/20240313/erdogan-kalpsiz-bir-vucut-da-sirnaksiz-bir-turkiye-de-olmaz-1081658014.html
Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretiminde hedef 100 bin varil, buralar uçacak
Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretiminde hedef 100 bin varil, buralar uçacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak" dedi. 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T14:25+0300
2024-03-13T14:25+0300
2024-03-13T14:55+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
şırnak
seçim
cumhurbaşkanı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0a/1081562195_0:1:2909:1637_1920x0_80_0_0_09683f4e83fead07c81b283f04f52b95.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240312/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1081632094.html
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0a/1081562195_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_28028f62ae3937b7abf82ae397ddfe99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, şırnak, seçim, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, şırnak, seçim, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretiminde hedef 100 bin varil, buralar uçacak
14:25 13.03.2024 (güncellendi: 14:55 13.03.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bunların gayesi ülkeyi terör günlerine döndürmektir.
Kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnak'sız bir Türkiye de olmaz.
Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır
Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı görenler, şimdi pazarımız haline dönüştü. Yani oyunu tersine çevirdik
Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize envaiçeşit savunma sanayi ürünü pazarlayanlar şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar
Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak
Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız