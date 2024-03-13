Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretiminde hedef 100 bin varil, buralar uçacak

Bunların gayesi ülkeyi terör günlerine döndürmektir. Bunların gayesi ülkeyi terör günlerine döndürmektir.

Kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnak'sız bir Türkiye de olmaz. Kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnak'sız bir Türkiye de olmaz.

Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır

Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı görenler, şimdi pazarımız haline dönüştü. Yani oyunu tersine çevirdik Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı görenler, şimdi pazarımız haline dönüştü. Yani oyunu tersine çevirdik

Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize envaiçeşit savunma sanayi ürünü pazarlayanlar şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize envaiçeşit savunma sanayi ürünü pazarlayanlar şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar

Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak