https://sputniknews.com.tr/20240324/moskova-sheremetyevo-havaalanindan-kalkan-ucakta-bomba-ihbari--1082003217.html
Moskova Sheremetyevo Havaalanı'nda uçakta bomba ihbarı
Moskova Sheremetyevo Havaalanı'nda uçakta bomba ihbarı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın en büyük havaalanı Sheremetyevo Uluslarası Havaalanı'nda, Moskova'dan Erivan'a gitmek üzere planan bir uçağın kabininde yolculardan biri sırt... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T15:26+0300
2024-03-24T15:26+0300
2024-03-24T15:29+0300
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bomba
uçak seferleri
rusya
polis
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Bölgeye polis çağırıldı ve uçuş iptal edildi. Aktarılan bilgiye göre, kontroller sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240324/lavrov-macronun-ukraynaya-asker-gonderme-hevesinin-nedenlerini-siraladi-1082001414.html
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moskova, bomba ihbarı, bomba, uçak seferleri, rusya, polis
moskova, bomba ihbarı, bomba, uçak seferleri, rusya, polis
Moskova Sheremetyevo Havaalanı'nda uçakta bomba ihbarı
15:26 24.03.2024 (güncellendi: 15:29 24.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya'nın en büyük havaalanı Sheremetyevo Uluslarası Havaalanı'nda, Moskova'dan Erivan'a gitmek üzere planan bir uçağın kabininde yolculardan biri sırt çantasında bomba olduğunu söyledi.
Bölgeye polis çağırıldı ve uçuş iptal edildi.
Aktarılan bilgiye göre, kontroller sürüyor.