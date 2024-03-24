https://sputniknews.com.tr/20240324/meteorolojiden-cok-sayida-bolge-icin-firtina-uyarisi-1082004687.html
Meteoroloji'den çok sayıda bölge için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den çok sayıda bölge için fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı için fırtına uyarısında bulundu. 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T16:42+0300
2024-03-24T16:42+0300
2024-03-24T16:42+0300
türkiye
fırtına
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji tarafından tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240320/20-mart-hava-durumu-bu-hafta-hava-nasil-olacak-yagmur-yagmaya-devam-edecek-mi-kar-yagacak-mi-1081861431.html
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fırtına, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
fırtına, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji'den çok sayıda bölge için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji tarafından tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.