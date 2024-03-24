https://sputniknews.com.tr/20240324/meteorolojiden-cok-sayida-bolge-icin-firtina-uyarisi-1082004687.html

Meteoroloji'den çok sayıda bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda bölge için fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı için fırtına uyarısında bulundu. 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T16:42+0300

2024-03-24T16:42+0300

2024-03-24T16:42+0300

türkiye

fırtına

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji tarafından tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20240320/20-mart-hava-durumu-bu-hafta-hava-nasil-olacak-yagmur-yagmaya-devam-edecek-mi-kar-yagacak-mi-1081861431.html

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fırtına, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü