https://sputniknews.com.tr/20240320/20-mart-hava-durumu-bu-hafta-hava-nasil-olacak-yagmur-yagmaya-devam-edecek-mi-kar-yagacak-mi-1081861431.html

Meteoroloji'den 'Kış geri geldi' alarmı: Fırtına ve soğuk hava için saat verildi

Meteoroloji'den 'Kış geri geldi' alarmı: Fırtına ve soğuk hava için saat verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Bahar havasının kendisini hissettirmesinin beklendiği günlerde Meteoroloji'den soğuk hava... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T07:00+0300

2024-03-20T07:00+0300

2024-03-20T07:00+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kış

kar

kar yağışı

fırtına

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımlayarak Türkiye genelinde beklenen hava koşulları hakkında uyarılarda bulundu. Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte beklenen ılıman havanın yerini soğuk ve yağışlı bir hava alacak.Perşembe günü itibarıyla Türkiye'nin iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Bu durum ülkenin genelinde sıcaklıkların düşmesine neden olacak. Muğla ve Antalya gibi Ege ve Akdeniz kıyılarında ise fırtına bekleniyor.Hava durumu uzmanları, herkesin dikkatli olmasını ve ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmasını tavsiye etti. Kar yağışı nedeniyle iç kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ve buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.Özellikle açık alanlarda ya da deniz kenarlarında fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalı ve gerekli önlemlerin alması gerektiğinin altı çizildi.20 Mart hava durumuMeteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman dışında) ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın güneyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, çığ riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıRüzgarın, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması vurgusu yapıldı.Meteoroloji Bodrum ve Kaş arasında yaşayan vatandaşları fırtına konusunda uyardı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına konusunda şu açıklamayı yaptı:MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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