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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlayıp bitecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlayıp bitecek?
Sputnik Türkiye
Herkesin merakla beklediği 'Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak' sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla yanıt buldu. Peki, bayram tatili... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
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Resmi tatil kapsamında olan Ramazan Bayramı'nda, tatilin ne zaman, hangi gün başlayacağı ve kaç gün olacağı kamuoyunun gündeminde yer alıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca çalışanın beklediği haberi X hesabından verdi. Bayram tatili 9 gün mü?Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı."Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik" diyen Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240319/ramazanda-en-cok-bu-arastirildi-gun-boyu-sigara-istegini-kesen10gidayi-uzmanlari-siraladi-1081832691.html
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bayram tatili ne zaman, bayramda hava durumu, bayram ne zaman, bayram tatili kaç gün, bayram ne zaman 2024, bayram tatili ne zaman 2024, bayram ayın kaçında, bayram tatili ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün mü, bayram tatili kaç gün 2024, ramazan bayramı ne zaman, ramazan bayramı tatili, ramazan bayramı tatili kaç gün, ramazan bayramı 2024, ramazan bayramı ayın kaçında

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlayıp bitecek?

06:14 20.03.2024 (güncellendi: 06:15 20.03.2024)
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Herkesin merakla beklediği 'Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak' sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla yanıt buldu. Peki, bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili 9 gün mü? Ara tatil ne zaman başlıyor?
Resmi tatil kapsamında olan Ramazan Bayramı'nda, tatilin ne zaman, hangi gün başlayacağı ve kaç gün olacağı kamuoyunun gündeminde yer alıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca çalışanın beklediği haberi X hesabından verdi.

Bayram tatili 9 gün mü?

Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik" diyen Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.
Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Kamu çalışanları, bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.
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