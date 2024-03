https://sputniknews.com.tr/20240319/ramazanda-en-cok-bu-arastirildi-gun-boyu-sigara-istegini-kesen10gidayi-uzmanlari-siraladi-1081832691.html

Ramazanda en çok bu araştırıldı: Gün boyu sigara içme isteğini kesmek için hangi besinler yenebilir?

Ramazanda en çok bu araştırıldı: Gün boyu sigara içme isteğini kesmek için hangi besinler yenebilir?

Sputnik Türkiye

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sigara bağımlıları yaşadıkları yoksunluk nedeniyle oruç tutmakta güçlük çekebiliyor. Sigara bağımlılarının yaşadığı... 19.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-19T12:04+0300

2024-03-19T12:04+0300

2024-03-19T12:11+0300

yaşam

sigara

sigara paketi

sigara yasağı

sigara içmek

ramazan

yemek

oruç

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073343316_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_14293271dd47d52c104cceb2320694ca.jpg

Ramazan ayı, müslümanlar için manevi bir deneyim ve ibadetlerin yoğunlaştığı bir dönemdir. Ancak oruç tutarken bazı alışkanlıkların bırakılması veya azaltılması gerekebilir. Bunlardan biri de sigara kullanımıdır. Sigara, oruç tutanlar için hem sağlık açısından hem de ibadetin ruhuna aykırı olması nedeniyle önemli bir konu olarak ön plana çıkıyor.İftardan hemen sonra sigara içerseniz vücudunuzda neler olur?Zarar verirken kişi ya da zaman ayırt etmeyen sigara kullanımı, Ramazan ayında da son derece ciddi sorunlara sebep olabilmektedirler. Tüm gün sigara içilmemesinin ardından, iftar sonrası üst üste sigara içen kişilerde kanda aniden nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde yükselme olmaktadır. Bunların etkisiyle damarlarda daralma ve organlara yeterince oksijen taşınamaması gibi sonuçlar ortaya çıkmakta ve bu kişilerde tansiyon yükselmesi ve buna bağlı beyin kanaması riski artmaktadır. Ayrıca ani nikotin artışı çarpıntıya ve kalp krizine neden olabilmektedir. Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen sigara içmeye başlamamak hatta Ramazan ayını sigara bağımlılığından kurtulmak için bir fırsata dönüştürecek adımlar atmak son derece önemlidir.Memorial Bahçelievler Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, Ramazan ayında sigarayı bırakma konusunda önemli önerilerde bulunarak, "Sigaranın bir bağımlılık olmasının esas nedeni, vücudun sigaranın içindeki nikotine ihtiyaç duymasıdır. Normalde vücutta doğal olarak bulunan nikotini sigara yoluyla yüksek dozda almaya alışılmaktadır. Kandaki nikotin seviyesi düştüğünde kişi sigarayı çok istemeye başlamakta, içilen sigara ile kan düzeyi hızla yükselir ve kişide mutluluk, ödüllendirilme hissi oluşur. Kan düzeyi yeniden düştüğünde kişi tekrar sigara içmek istemektedir. Sigarayı bırakırken bu zinciri kırmak gerekir. Burada en önemli nokta, kişinin sigarayı gerçekten bırakmak istemesidir" dedi ve ekledi:'Oruç dönemi sigarayı bırakmak için bir fırsat olarak görülmeli'Peki sigara isteğini azaltıp, vücudu nikotin ve toksinden arındırın gıdalar nelerdir? İşte sigara isteğini kesen 10 besin:1. MuzMuz, içeriğindeki potasyum ve B vitamini sayesinde sigara bağımlılığını azaltma konusunda önemli bir besin. Ayrıca muz sigaranın vücuda olan zararlı etkilerini azaltmaya da yardımcı oluyor.2. Portakalİçeriğinde bolca C vitamini bulunan portakal metabolizmayı güçlendirerek stresi azaltır. Bu da sigara bırakma sürecinde fiziken olduğu kadar ruhen de arınma sağlar. Anti-bakteriyel (mikrop karşıtı) özelliklere sahip bu meyveyi tüketmeyi ihmal etmeyin.3. kiviSigaranın içindeki zararlı maddelerin vücutta yok ettiği A, C ve E vitaminlerini yerine koyar. C vitamini ile dolu olan kivinin sadece 1 kasesi günlük olarak alınması gereken C vitamini değerinin yaklaşık yüzde 273’ünü karşılar. Bu da vücuttaki toksinlerin atılmasında oldukça etkilidir. Yapılan çalışmalar, kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astımlı kişilerin tedavisine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.4. ıspanakIspanak, tütünün tadını bozarak sigara bırakma sürecinde kişiye destek olur. Yapısında birçok vitamin ve yüksek oranda folik asit bulunduran ıspanağın faydalarından yararlanmak için az pişmiş ya da çiğ şekilde tüketmeyi tercih edin.5. Sarı kantoronSigarayı bırakırken kişilerin zorlandığı sinirlilik, huzursuzluk ve yoksunluk krizlerine yardımcı olur. Sarı kantaron çayını sigara bırakma sürecinde ve bıraktıktan sonra da tüketebilirsiniz.6. ZencefilÇok kuvvetli bir antioksidan olan zencefil, akciğerleri temizlerir. Çeşitli toksinleri, mukusu ve istenmeyen parçacıkları akciğerlerden atmaya yardımcıdır. Bu nedenle zencefili çay olarak tüketebildiğiniz gibi direkt olarak yiyebilirsiniz.7. OkaliptüsOkaliptüs doğal bir antibiyotik olmasının yanı sıra içinde yağlar barındırır. Bu uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına iyi gelir, kan basıncını arttırarak kanın çoğalmasını sağlar. Öksürük şuruplarında, boğaz pastillerinde bu kimyasal yağ kullanılır. Taze okaliptüs çayı bronşit ve sinüzite iyi gelir. Buharını solumak öksürük ve bronşite iyi gelir.8. KeçiboynuzuÖzellikle sigara içenler için keçiboynuzu çok faydalıdır. 5 adet keçiboynuzu 1 litre suda kaynatılır ve aç karnına içilirse sigaranın verdiği zararı düzeltmeye yardımcı olur.9. EbegümeciKaynar suda 1 miktar ebegümeci kaynatılır ve 5-6 saat sonra aç karına 1 bardak içilir. Bu uygulama ile, akciğerlerde ki sigara etkileri yavaşlatılır. Ebegümeci, ayrıca balgam attırır, akciğer kanserini engeller.10. BrokoliBrokolinin yapısında bolca B5 ve C vitaminleri bulunur. Bu özelliği sayesinde de akciğerleri sigaranın yarattığı hasara karşı korur. Brokoli gibi "brassika" türü sebzelerde bulunan sülforapan maddesinin, akciğer hücrelerinde bulunan ve hücreleri toksinlerin zararlı etkilerinden koruyan 'NRF2' geninin faaliyetini artırdığı kanıtlandı. Ayrıca sigara içen ya da sigarayı bırakmış kişilerin akciğer kanserine yakalanma riskini de azaltıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240316/gizemli-virus-rekor-hizla-yayiliyor-yetkililer-nedenini-bilmiyor-aciklama-yapamiyor-1081751728.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ramazan boyunca sigara bırakma, ramazan ayı ve sigara, sigara orucu bozar mı, sigara bırakma hattı, sigara nasıl bırakılır, sigara oruç bozar mı diyanet, oruçluyken sigara içilir mi