https://sputniknews.com.tr/20240324/kayserispor-baskani-ali-camli-kaza-yapti-1-agir-yarali-1082008693.html
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ağır yaralı
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ağır yaralı
Sputnik Türkiye
Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın idaresindeki cip, çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünü ağır yaraladı. 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T20:34+0300
2024-03-24T20:34+0300
2024-03-24T20:35+0300
türkiye
kayseri
trafik kazası
cip
bisiklet
elektrikli bisiklet
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Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki cip, İ.M’nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada ağır yaralandığı öğrenilen elektrikli bisiklet sürücüsü Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240314/trafik-kazasi-sonrasi-abdde-ye-firar-eden-eylem-tok-ve-oglu-abdde-goruntulendi-1081677124.html
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kayseri, trafik kazası, cip, bisiklet, elektrikli bisiklet
kayseri, trafik kazası, cip, bisiklet, elektrikli bisiklet
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ağır yaralı
20:34 24.03.2024 (güncellendi: 20:35 24.03.2024)
Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın idaresindeki cip, çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünü ağır yaraladı.
Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki cip, İ.M’nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralandığı öğrenilen elektrikli bisiklet sürücüsü Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.