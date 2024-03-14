https://sputniknews.com.tr/20240314/trafik-kazasi-sonrasi-abdde-ye-firar-eden-eylem-tok-ve-oglu-abdde-goruntulendi-1081677124.html

Görüntüler tepki çekiyor: Trafik kazası sonrası firar eden Eylem Tok ve oğlu ABD'de ortaya çıktı

Görüntüler tepki çekiyor: Trafik kazası sonrası firar eden Eylem Tok ve oğlu ABD'de ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C ve annesi... 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T07:17+0300

2024-03-14T07:17+0300

2024-03-14T07:26+0300

yaşam

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cinayet

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Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra Mısır'a, oradan ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C ve yazar annesi Eylem Tok New York'ta görüntülendi.Oğlunu ilk önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçıran Eylem Tok ve T.C.'nin şehirde gülerek dolaştığı görüntüler tepki çekti. Anne-oğulun fotoğraflarını ABD'de yaşayan gazeteci Razi Canikligil X hesabından paylaştı. Canikligil karelere "ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti" notunu ekledi.Ne olmuştu?Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki T.C’nin yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü.Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20240307/trafik-kazasi-sonrasi-ogluyla-misira-kacan-eylem-tok-yine-olsa-ayni-seyi-yaparim-oglum-piril-piril-1081473553.html

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