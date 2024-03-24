https://sputniknews.com.tr/20240324/kahramanmarasta-insaat-iscilerinin-kaldigi-konteynerde-yangin-1082010301.html
Kahramanmaraş’ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın
Kahramanmaraş’ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş’ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T22:41+0300
2024-03-24T22:41+0300
2024-03-24T22:41+0300
türkiye
kahramanmaraş
yangın
işçi
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Edinilen bilgilere göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240306/itu-yerleskesinde-buyuk-yangin-dumanlar-gokyuzunu-kapladi-1081424686.html
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kahramanmaraş, yangın, işçi
kahramanmaraş, yangın, işçi
Kahramanmaraş’ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın
Kahramanmaraş’ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.