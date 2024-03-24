https://sputniknews.com.tr/20240324/kahramanmarasta-insaat-iscilerinin-kaldigi-konteynerde-yangin-1082010301.html

Kahramanmaraş’ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın

Kahramanmaraş’ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş’ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T22:41+0300

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türkiye

kahramanmaraş

yangın

işçi

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Edinilen bilgilere göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240306/itu-yerleskesinde-buyuk-yangin-dumanlar-gokyuzunu-kapladi-1081424686.html

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kahramanmaraş, yangın, işçi