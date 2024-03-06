https://sputniknews.com.tr/20240306/itu-yerleskesinde-buyuk-yangin-dumanlar-gokyuzunu-kapladi-1081424686.html
İTÜ yerleşkesinde büyük yangın ile ilgili valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı
İTÜ yerleşkesinde büyük yangın ile ilgili valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilmişti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T08:30+0300
2024-03-06T08:30+0300
2024-03-06T09:14+0300
türkiye
itü
istanbul teknik üniversitesi (itü)
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
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İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde yangın çıkmıitı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmesi ve ekiplerin yangına müdahalesi sonrası olay kontrol altına alındı.Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü.Valilikten açıklamaİstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "06.03.2024 günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240306/istanbul-ve-cevre-iller-de-sallanmisti-uzman-isim-deprem-sonrasi-enteresan-detaya-dikkat-cekti-1081423091.html
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İTÜ yerleşkesinde büyük yangın ile ilgili valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İTÜ yerleşkesinde büyük yangın ile ilgili valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı
2024-03-06T08:30+0300
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itü son dakika yangın, istanbul itü maslak'ta yangın neden oldu, yaralı var mı
itü son dakika yangın, istanbul itü maslak'ta yangın neden oldu, yaralı var mı
İTÜ yerleşkesinde büyük yangın ile ilgili valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı
08:30 06.03.2024 (güncellendi: 09:14 06.03.2024)
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilmişti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde yangın çıkmıitı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmesi ve ekiplerin yangına müdahalesi sonrası olay kontrol altına alındı.
Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "06.03.2024 günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.