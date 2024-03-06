https://sputniknews.com.tr/20240306/itu-yerleskesinde-buyuk-yangin-dumanlar-gokyuzunu-kapladi-1081424686.html

İTÜ yerleşkesinde büyük yangın ile ilgili valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı

İTÜ yerleşkesinde büyük yangın ile ilgili valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilmişti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T08:30+0300

2024-03-06T08:30+0300

2024-03-06T09:14+0300

türkiye

itü

istanbul teknik üniversitesi (itü)

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın söndürme tüpü

yangın alarmı

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İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde yangın çıkmıitı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmesi ve ekiplerin yangına müdahalesi sonrası olay kontrol altına alındı.Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü.Valilikten açıklamaİstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "06.03.2024 günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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İTÜ yerleşkesinde büyük yangın ile ilgili valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı Sputnik Türkiye İTÜ yerleşkesinde büyük yangın ile ilgili valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı 2024-03-06T08:30+0300 true PT2M47S

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