https://sputniknews.com.tr/20240306/istanbul-ve-cevre-iller-de-sallanmisti-uzman-isim-deprem-sonrasi-enteresan-detaya-dikkat-cekti-1081423091.html

İstanbul ve çevre iller de sallanmıştı: Uzman isim deprem sonrası 'enteresan' detaya dikkat çekti

İstanbul ve çevre iller de sallanmıştı: Uzman isim deprem sonrası 'enteresan' detaya dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş sarsıntı İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de hissedilmişti. Depremin analizini yapan Çanakkale... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T07:06+0300

2024-03-06T07:06+0300

2024-03-06T07:06+0300

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ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler ve ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, Yenice’de yaşanan ve İstanbul, Bursa ve Balıkesir’den de hissedilen deprem sonrası bölgedeki son durumu değerlendirdi.Özden, Yenice'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek, "Tarihsel ve aletsel dönem geçmişlerine baktığımız zaman bu bölge üzerinde 7’den büyük deprem her zaman olma olasılığını taşıyor" dedi ve ekledi:'Şu ana kadar hiçbir artçı sarsıntının olmaması da enteresan, izlemek gerekiyor''Sismik açıdan bir stres geriliminin arttığını bize gösteriyor'"Çünkü burası yarımada içerisindeki en önemli aktif fay ve yıkıcı depremlerle karşımıza çıkmış bir bölgedir" diyen uzman şunları aktardı:'Kuzey Anadolu Fayı’nın önemli bir segmenti üzerindeyiz'Bu bölgenin, Kuzey Anadolu Fayı’nın, kuzey kolunun güneyinde orta ve güney kol üzerindeki bir bölge olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özden, "Tarihsel ve aletsel dönem geçmişlerine baktığımız zaman bu bölge üzerinde 7’den büyük deprem her zaman olma olasılığını taşıyor. Çünkü fayların uzunluğu ve uzanımları bu türden bu büyüklükte bir depremin olabileceğini bize gösteriyor. Ama bu dünkü 4.9’luk depremden sonra hemen sonra veya devamında olacak anlamını da taşımaz. Bunu süreç içerisinde izlemek durumundayız. Sonuçta önemli bir sağ yanal doğrultu atımlı fay segmenti Kuzey Anadolu Fayı’nın önemli bir segmenti üzerindeyiz. Dolayısıyla süreç içerisinde izleyip bakacağız" diye konuştu.Beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?Yenice’de dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin beklenen büyük Marmara depremine doğruda etki edip etmeyeceğini de değerlendiren Özden, sözlerine şöyle devam etti:ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler ise, "4.9 büyüklüğündeki deprem bölgedeki birçok aktif fay olarak nitelendirdiğimiz farklı geometrilerdeki faylardan bir tanesi tarafından üretilmiş bir deprem. Geçtiğimiz hafta içerisinde yine Biga’da meydana gelen bir depremiz vardı. Dolayısıyla tüm bu depremler bize bölgenin tektonik açıdan, yani bu deformasyon alanları içerisinde ne kadar fazla tehlike içerdiğinde göstergelerinden bir tanesi. Hakikaten de Güney Marmara Bölgesi ya da Biga Yarımadası olarak adlandırdığımız bu alan içerisinde son 100 yıl içerisinde özellikle 6’nın üzerinde farklı büyüklüklerde depremlerin oluştuğunu görüyoruz. Rejim itibariyle de hem açılma rejiminin, hem de sıyrılma faylarının olduğu bir bölge. Dolayısıyla bu süreç içerisinde meydana gelebilecek hiçbir depremi biz beklenmedik bir deprem olarak görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240306/meteoroloji-bugunu-isaret-ederek-bolge-bolge-uyardi-kuvvetli-sekilde-geliyor-1081422569.html

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