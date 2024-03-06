Meteoroloji bugünü işaret ederek bölge bölge uyardı: 'Kuvvetli şekilde geliyor'
06:47 06.03.2024 (güncellendi: 07:29 06.03.2024)
© AA / Oğuz Yeterkarla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu
© AA / Oğuz Yeter
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Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren ülke genelinde azalacağı genellikle mevsim normalleri civarında, hafta sonunda ise mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Akdeniz ile Muğla, Antalya, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz ile Muğla, Antalya, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nu kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 6°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Güney ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Güney ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 7°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 15°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve Van çevreleri hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve Van çevreleri hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KARS -7°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
MALATYA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
VAN -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep ve Kilis çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep ve Kilis çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı