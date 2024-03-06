https://sputniknews.com.tr/20240306/meteoroloji-bugunu-isaret-ederek-bolge-bolge-uyardi-kuvvetli-sekilde-geliyor-1081422569.html

Meteoroloji bugünü işaret ederek bölge bölge uyardı: 'Kuvvetli şekilde geliyor'

Meteoroloji bugünü işaret ederek bölge bölge uyardı: 'Kuvvetli şekilde geliyor'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren ülke genelinde azalacağı... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T06:47+0300

2024-03-06T06:47+0300

2024-03-06T07:29+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Akdeniz ile Muğla, Antalya, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Güney ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve Van çevreleri hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep ve Kilis çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240306/istanbul-ve-cevre-iller-de-sallanmisti-uzman-isim-deprem-sonrasi-enteresan-detaya-dikkat-cekti-1081423091.html

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