https://sputniknews.com.tr/20240324/istanbul-valiliginde-firtina-uyarisi-dikkatli-ve-tedbirli-olun-1082005909.html

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: 'Dikkatli ve tedbirli olun'

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: 'Dikkatli ve tedbirli olun'

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu. 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T17:14+0300

2024-03-24T17:14+0300

2024-03-24T18:24+0300

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.Ankara'da fırtına etkili olacakAnkara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://sputniknews.com.tr/20240322/meteoroloji-uyardi-zirai-don-bekleniyor-1081950109.html

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istanbul, istanbul valiliği, fırtına, hava durumu, uyarı