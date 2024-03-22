https://sputniknews.com.tr/20240322/meteoroloji-uyardi-zirai-don-bekleniyor-1081950109.html

Meteoroloji uyardı: 'Zirai don bekleniyor'

Meteoroloji uyardı: 'Zirai don bekleniyor'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İç Ege, İç ve Doğu Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'de zirai don bekleniyor. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T13:49+0300

2024-03-22T13:49+0300

2024-03-22T13:49+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

don

iç ege

iç anadolu bölgesi

batı karadeniz

doğu karadeniz

doğu anadolu

çiftçi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/1a/1044119161_0:3:1600:903_1920x0_80_0_0_25d4d848a0855cc89ce7ceae1d9f582e.jpg

Ülkede sıcaklıkların halen mevsim normalleri altında devam etmesi sebebiyle, Pazar günü sabah saatlerinde İç Ege ve İç Anadolu'da hafif kuvvette, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yükseklerinde orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta kuvvette yer yer kuvvetli zirai don tahmin edildiği duyuruldu.Söz konusu açıklamada ayrıca, Pazartesi günü sabah saatlerinde İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da hafif kuvvette, Doğu Anadolu ise orta kuvvette yer yer kuvvetli zirai don beklendiği vurgulandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ek olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısı da yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240320/valilikten-zirai-don-uyarisi-3-gun-surecek-1081884222.html

türkiye

iç ege

iç anadolu bölgesi

batı karadeniz

doğu karadeniz

doğu anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, don, iç ege, iç anadolu bölgesi, batı karadeniz, doğu karadeniz, doğu anadolu, çiftçi