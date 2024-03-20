https://sputniknews.com.tr/20240320/valilikten-zirai-don-uyarisi-3-gun-surecek-1081884222.html
Valilikten 'zirai don' uyarısı: 3 gün sürecek
Valilikten 'zirai don' uyarısı: 3 gün sürecek
Sputnik Türkiye
Bolu Valiliği, şehirde genelinde 3 gün etkisini sürdüreceğini dile getirdiği soğuk hava dalgası sebebiyle 'zirai don' riskine karşı üreticileri uyardı. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T16:01+0300
2024-03-20T16:01+0300
2024-03-20T16:01+0300
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bolu
bolu valiliği
don
soğuk
hava durumu
çiftçi
üretici
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Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada soğuk hava dalgasına karşı uyarı yapıldı. Zirai don riskine karşı çiftçileri uyaran Valilik, 3 gün boyunca dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.Bolu Valiliği tarafından yapılan söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240320/20-mart-hava-durumu-bu-hafta-hava-nasil-olacak-yagmur-yagmaya-devam-edecek-mi-kar-yagacak-mi-1081861431.html
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bolu, bolu valiliği, don, soğuk, hava durumu, çiftçi, üretici
bolu, bolu valiliği, don, soğuk, hava durumu, çiftçi, üretici
Valilikten 'zirai don' uyarısı: 3 gün sürecek
Bolu Valiliği, şehirde genelinde 3 gün etkisini sürdüreceğini dile getirdiği soğuk hava dalgası sebebiyle 'zirai don' riskine karşı üreticileri uyardı.
Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada soğuk hava dalgasına karşı uyarı yapıldı. Zirai don riskine karşı çiftçileri uyaran Valilik, 3 gün boyunca dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Bolu Valiliği tarafından yapılan söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak Bolu ve çevrelerinde çarşamba sabah saatlerinde hafif, perşembe günü iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde orta kuvvette, cuma günü orta kuvvette, cumartesi günü orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.