https://sputniknews.com.tr/20240324/ermenistanda-karakola-el-bombali-saldiri-1082007991.html
Ermenistan’da karakola el bombalı saldırı
Ermenistan’da karakola el bombalı saldırı
Sputnik Türkiye
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan Nor-Nork bölgesindeki bir polis karakoluna üç kişi tarafından el bombalı bir saldırı düzenlendi. 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T19:15+0300
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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yer alan Nor-Nork bölgesindeki bir polis karakoluna 3 kişi tarafından el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan 2’si ellerindeki el bombalarının patlaması sonucu yaralanırken, polis karakolunun dışında bulunan ve elinde el bombası bulunan son saldırganı ise güvenlik güçleri Spetnaz tarafından etkisiz hale getirildi. Sputnik Ermenistan'a göre saldırının günün erken saatlerinde yaklaşık 50 üyesi gözaltına alınan Muharip Kardeşler Örgütü tarafından yapıldığı iddia edilirken, örgüt daha sonra saldırıyı düzenlediğini reddetti.
https://sputniknews.com.tr/20240319/ermenistan-basbakani-pasinyan-erivan-ankara-ile-iliskilerin-duzeltilmesi-gundemine-bagli-1081838068.html
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erivan, ermenistan, karakol, bomba, bomba, saldırı, özel kuvvetler
erivan, ermenistan, karakol, bomba, bomba, saldırı, özel kuvvetler
Ermenistan’da karakola el bombalı saldırı
19:15 24.03.2024 (güncellendi: 19:17 24.03.2024)
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan Nor-Nork bölgesindeki bir polis karakoluna üç kişi tarafından el bombalı bir saldırı düzenlendi.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yer alan Nor-Nork bölgesindeki bir polis karakoluna 3 kişi tarafından el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan 2’si ellerindeki el bombalarının patlaması sonucu yaralanırken, polis karakolunun dışında bulunan ve elinde el bombası bulunan son saldırganı ise güvenlik güçleri Spetnaz tarafından etkisiz hale getirildi.
Sputnik Ermenistan'a göre saldırının günün erken saatlerinde yaklaşık 50 üyesi gözaltına alınan Muharip Kardeşler Örgütü tarafından yapıldığı iddia edilirken, örgüt daha sonra saldırıyı düzenlediğini reddetti.