https://sputniknews.com.tr/20240324/ak-partinin-secim-brosurunu-dagitan-bir-partili-darp-edildi-bu-zihniyeti-kiniyorum-1081997802.html

AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi: 'Bu zihniyeti kınıyorum'

AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi: 'Bu zihniyeti kınıyorum'

Sputnik Türkiye

Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi. Olayla ilgili İBB Başkan adayı Kurum "Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza... 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T11:35+0300

2024-03-24T11:35+0300

2024-03-24T11:44+0300

murat kurum

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

darp

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AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edilmesiyle ilgili Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi ise "Ramazan amcamıza, teşkilatımıza geçmiş olsun. Biz kendi yolumuzdan yürümeye devam edeceğiz. Kardeşçe, huzurla yaşanacak bir Maltepe için daha çok koşacağız, daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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murat kurum, ak parti, darp