https://sputniknews.com.tr/20240324/ak-partinin-secim-brosurunu-dagitan-bir-partili-darp-edildi-bu-zihniyeti-kiniyorum-1081997802.html
AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi: 'Bu zihniyeti kınıyorum'
AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi: 'Bu zihniyeti kınıyorum'
Sputnik Türkiye
Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi. Olayla ilgili İBB Başkan adayı Kurum "Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T11:35+0300
2024-03-24T11:35+0300
2024-03-24T11:44+0300
murat kurum
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
darp
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AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edilmesiyle ilgili Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi ise "Ramazan amcamıza, teşkilatımıza geçmiş olsun. Biz kendi yolumuzdan yürümeye devam edeceğiz. Kardeşçe, huzurla yaşanacak bir Maltepe için daha çok koşacağız, daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240324/adalet-sarayi-icerisinde-dolandiricilik-avukat-cubbesi-giyip-mahkeme-salonlarinin-onunde-bekliyordu-1081997447.html
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murat kurum, ak parti, darp
murat kurum, ak parti, darp
AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi: 'Bu zihniyeti kınıyorum'
11:35 24.03.2024 (güncellendi: 11:44 24.03.2024)
Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edildi. Olayla ilgili İBB Başkan adayı Kurum "Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza geçmiş olsun. Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan bu zihniyeti kınıyorum" açıklamasını yaptı.
AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darp edilmesiyle ilgili Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza geçmiş olsun. Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan bu zihniyeti kınıyorum. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kendi yolumuzda yürüyeceğiz. Kazanacağız, İstanbul kazanacak."
AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi ise "Ramazan amcamıza, teşkilatımıza geçmiş olsun. Biz kendi yolumuzdan yürümeye devam edeceğiz. Kardeşçe, huzurla yaşanacak bir Maltepe için daha çok koşacağız, daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.