https://sputniknews.com.tr/20240324/adalet-sarayi-icerisinde-dolandiricilik-avukat-cubbesi-giyip-mahkeme-salonlarinin-onunde-bekliyordu-1081997447.html

Adalet Sarayı içerisinde dolandırıcılık: Avukat cübbesi giyip mahkeme salonlarının önünde bekliyordu

Adalet Sarayı içerisinde dolandırıcılık: Avukat cübbesi giyip mahkeme salonlarının önünde bekliyordu

Sputnik Türkiye

Adana Adalet Sarayı'nda kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi tutuklandı. Şahsın dolandırıcılık için avukat cübbesi giyip mahkeme salonları önünde beklediği... 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T10:15+0300

2024-03-24T10:15+0300

2024-03-24T10:15+0300

türkiye

dolandırıcılık

adana

avukat

avukat cübbesi

sahte avukat

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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin Adana Adalet Sarayı içerisinde avukat cübbesi giyip mahkeme salonları önünde beklediği ve insanları dolandırmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, şüpheli B.S'nin avukat cübbesiyle adliyenin baro lokali ve mahkeme salonu önünde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştığını tespit etti.Adana Cumhuriyet Başsavcılığ'ının talimatıyla B.S'yi gözaltına alan ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen adli evraklar ele geçirdi.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen B.S. adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye gönderilen B.S. nitelikli dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz olarak üstlenme, resmi belgede sahtecilik, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması suçlamasıyla tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231017/hukuk-egitimi-olmayan-sahte-avukat-onlarca-dava-kazandi-tutuklayanlari-bile-hayran-birakti-1076420450.html

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