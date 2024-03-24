https://sputniknews.com.tr/20240324/adalet-sarayi-icerisinde-dolandiricilik-avukat-cubbesi-giyip-mahkeme-salonlarinin-onunde-bekliyordu-1081997447.html
Adalet Sarayı içerisinde dolandırıcılık: Avukat cübbesi giyip mahkeme salonlarının önünde bekliyordu
Adalet Sarayı içerisinde dolandırıcılık: Avukat cübbesi giyip mahkeme salonlarının önünde bekliyordu
Sputnik Türkiye
Adana Adalet Sarayı'nda kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi tutuklandı. Şahsın dolandırıcılık için avukat cübbesi giyip mahkeme salonları önünde beklediği... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T10:15+0300
2024-03-24T10:15+0300
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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin Adana Adalet Sarayı içerisinde avukat cübbesi giyip mahkeme salonları önünde beklediği ve insanları dolandırmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, şüpheli B.S'nin avukat cübbesiyle adliyenin baro lokali ve mahkeme salonu önünde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştığını tespit etti.Adana Cumhuriyet Başsavcılığ'ının talimatıyla B.S'yi gözaltına alan ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen adli evraklar ele geçirdi.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen B.S. adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye gönderilen B.S. nitelikli dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz olarak üstlenme, resmi belgede sahtecilik, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması suçlamasıyla tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/hukuk-egitimi-olmayan-sahte-avukat-onlarca-dava-kazandi-tutuklayanlari-bile-hayran-birakti-1076420450.html
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dolandırıcılık, adana, avukat, avukat cübbesi, sahte avukat
dolandırıcılık, adana, avukat, avukat cübbesi, sahte avukat
Adalet Sarayı içerisinde dolandırıcılık: Avukat cübbesi giyip mahkeme salonlarının önünde bekliyordu
Adana Adalet Sarayı'nda kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi tutuklandı. Şahsın dolandırıcılık için avukat cübbesi giyip mahkeme salonları önünde beklediği ortaya çıktı.
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin Adana Adalet Sarayı içerisinde avukat cübbesi giyip mahkeme salonları önünde beklediği ve insanları dolandırmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli B.S'nin avukat cübbesiyle adliyenin baro lokali ve mahkeme salonu önünde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştığını tespit etti.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığ'ının talimatıyla B.S'yi gözaltına alan ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen adli evraklar ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen B.S. adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye gönderilen B.S. nitelikli dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz olarak üstlenme, resmi belgede sahtecilik, özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması suçlamasıyla tutuklandı.