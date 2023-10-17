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https://sputniknews.com.tr/20231017/hukuk-egitimi-olmayan-sahte-avukat-onlarca-dava-kazandi-tutuklayanlari-bile-hayran-birakti-1076420450.html
Hukuk eğitimi olmayan sahte avukat, onlarca dava kazandı: 'Tutuklayanları bile hayran bıraktı'
Hukuk eğitimi olmayan sahte avukat, onlarca dava kazandı: 'Tutuklayanları bile hayran bıraktı'
Kenya’da Brian Mwenda adındaki bir kişi, avukatlık eğitimi almadan 26 dava kazanması ile gündeme geldi. Uzunca bir süre yakalanmadan avukatlık yapan Mwenda... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T14:02+0300
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yaşam
kenya
dizi
avukatlık kanunu
hukuk
baro
istanbul barosu
sahte
dava
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Kenya'da hukuk eğitimi almadan avukatlık yapan Brian Mwenda adlı 'avukatın' tutuklanması, ülkeyi ikiye böldü. Yerel medyadan elde edilen bilgilere göre, herhangi bir eğitimi olmamasına rağmen avukatlık yapan ve 26'dan fazla dava kazanan Brian Mwenda Ntwiga, neredeyse aynı isme sahip olan başka bir avukat Brian Mwenda ismini kullanarak uzunca bir süre yakalanmadan avukatlık yaptı. Bu süre zarfında oldukça başarılı olan avukatın kimliği ortaya çıkınca Kenya'daki hukuk yetkilileri adamın tutuklanmasını istedi. Ülkeyi ikiye bölen tartışmada sahte avukat, milyonların sevgisini kazandı. İnsanlar sosyal medyada sahte avukata sevgi mesajları yağdırırken, eski Nairobi valisi Mike Sonko sahte avukata saldıranların 'aptallar' olduğu söylerken, Kenya Sendikalar Merkez Örgütü tarafından 'geleneksek niteliklere sahip olmadan başarılı olan parlak bir genç beyin' olarak övülen sahte avukat, birçok destekçi topladı. Sahte avukatın kazandığı davaların da basit davalar olmadığı anlaşıldı. Nigerian Tribune açıklamalarına göre sahte avukat Sulh, Temyiz Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme hakimleri dahil birçok farklı tür davada yer almasına rağmen başarılıyla 'işini' yaptı. Rapora göre Mwenda uzunca bir süre kendisini kalifiye bir avukat olarak göstermeyi başarmış ve tutuklanmasına kadar hakimler onun yeteneklerinden şüphe duymamıştı.Kenya Hukuk Cemiyeti, sahte avukat hakkında sosyal medya platformu X'te gönderi paylaşarak Brian Mwenda'nın avukat olmadığı söyledi:Gana Web'de yer alan bir habere göre Mwenda hukuk portalına bir şekilde erişerek kendi ismiyle çok benzer bir avukatın hesaptaki ayrıntıları değiştirdi ve kendi fotoğrafını yükledi. Bir süre bu şekilde avukatlık yapsa da, kimliğini çaldığı meşru avukatın artık sisteme giriş yapamadığı farkedildi ve ayrıntılar incelenmeye başlandı. İnceleme üzerine, mesleğe kabulünden beri avukatlık yapan ve 26 dava kazanan sahte avukatın, avukatlık sertifikasının olmadığı açıklandı. Olaylar üzerine tutuklanan avukat, sosyal medyada yağan sevgi mesajları üzerine açıklama yaptı. Sahte ama başarılı avukat, "Tüm destekçilerime teşekkür ederim. Beni destekleyen ve benim için dua eden insanlara şükranlarımı iletmek istiyorum. Zamanla bu yanlış anlaşılmayı gidereceğim çünkü masumum" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada viral oldu: Sahte avukat, The Suits dizisini hatırlattıHaberin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine birçok kullanıcı, avukatın lehine yorumlar yaparken birçok kişi de yayınlandığı dönemde büyük bir kitleye ulaşan The Suits dizisine atıf yaptı. Dizide de oldukça akıllı bir genç, hukuk eğitimi almadan avukatlık yapıyor ve büyük başarılara ulaşıyordu. Sosyal medyada, dizideki sahte avukat olan kişiyi paylaşıp "Biz bu hikayeyi önceden duyduk" yazan bir kullanıcının tweeti 2 binden fazla beğeni, 150 binden fazla görüntülenme aldı. Bazıları da sahte avukatı, Afrikalı Mike Ross olarak anmaya başladı.
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kenya, dizi, avukatlık kanunu, hukuk, baro, istanbul barosu, sahte, dava
kenya, dizi, avukatlık kanunu, hukuk, baro, istanbul barosu, sahte, dava

Hukuk eğitimi olmayan sahte avukat, onlarca dava kazandı: 'Tutuklayanları bile hayran bıraktı'

14:02 17.10.2023 (güncellendi: 14:09 17.10.2023)
© serra akcan / csgorselarsiv.org Adalet
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
© serra akcan / csgorselarsiv.org
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Kenya’da Brian Mwenda adındaki bir kişi, avukatlık eğitimi almadan 26 dava kazanması ile gündeme geldi. Uzunca bir süre yakalanmadan avukatlık yapan Mwenda, 'geleneksek niteliklere sahip olmadan başarılı olan parlak bir genç beyin' olması ile övündü.
Kenya'da hukuk eğitimi almadan avukatlık yapan Brian Mwenda adlı 'avukatın' tutuklanması, ülkeyi ikiye böldü. Yerel medyadan elde edilen bilgilere göre, herhangi bir eğitimi olmamasına rağmen avukatlık yapan ve 26'dan fazla dava kazanan Brian Mwenda Ntwiga, neredeyse aynı isme sahip olan başka bir avukat Brian Mwenda ismini kullanarak uzunca bir süre yakalanmadan avukatlık yaptı. Bu süre zarfında oldukça başarılı olan avukatın kimliği ortaya çıkınca Kenya'daki hukuk yetkilileri adamın tutuklanmasını istedi.
Ülkeyi ikiye bölen tartışmada sahte avukat, milyonların sevgisini kazandı. İnsanlar sosyal medyada sahte avukata sevgi mesajları yağdırırken, eski Nairobi valisi Mike Sonko sahte avukata saldıranların 'aptallar' olduğu söylerken, Kenya Sendikalar Merkez Örgütü tarafından 'geleneksek niteliklere sahip olmadan başarılı olan parlak bir genç beyin' olarak övülen sahte avukat, birçok destekçi topladı.
Sahte avukatın kazandığı davaların da basit davalar olmadığı anlaşıldı. Nigerian Tribune açıklamalarına göre sahte avukat Sulh, Temyiz Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme hakimleri dahil birçok farklı tür davada yer almasına rağmen başarılıyla 'işini' yaptı. Rapora göre Mwenda uzunca bir süre kendisini kalifiye bir avukat olarak göstermeyi başarmış ve tutuklanmasına kadar hakimler onun yeteneklerinden şüphe duymamıştı.
Kenya Hukuk Cemiyeti, sahte avukat hakkında sosyal medya platformu X'te gönderi paylaşarak Brian Mwenda'nın avukat olmadığı söyledi:
Gana Web'de yer alan bir habere göre Mwenda hukuk portalına bir şekilde erişerek kendi ismiyle çok benzer bir avukatın hesaptaki ayrıntıları değiştirdi ve kendi fotoğrafını yükledi. Bir süre bu şekilde avukatlık yapsa da, kimliğini çaldığı meşru avukatın artık sisteme giriş yapamadığı farkedildi ve ayrıntılar incelenmeye başlandı. İnceleme üzerine, mesleğe kabulünden beri avukatlık yapan ve 26 dava kazanan sahte avukatın, avukatlık sertifikasının olmadığı açıklandı.
Olaylar üzerine tutuklanan avukat, sosyal medyada yağan sevgi mesajları üzerine açıklama yaptı. Sahte ama başarılı avukat, "Tüm destekçilerime teşekkür ederim. Beni destekleyen ve benim için dua eden insanlara şükranlarımı iletmek istiyorum. Zamanla bu yanlış anlaşılmayı gidereceğim çünkü masumum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada viral oldu: Sahte avukat, The Suits dizisini hatırlattı

Haberin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine birçok kullanıcı, avukatın lehine yorumlar yaparken birçok kişi de yayınlandığı dönemde büyük bir kitleye ulaşan The Suits dizisine atıf yaptı. Dizide de oldukça akıllı bir genç, hukuk eğitimi almadan avukatlık yapıyor ve büyük başarılara ulaşıyordu.
Sosyal medyada, dizideki sahte avukat olan kişiyi paylaşıp "Biz bu hikayeyi önceden duyduk" yazan bir kullanıcının tweeti 2 binden fazla beğeni, 150 binden fazla görüntülenme aldı. Bazıları da sahte avukatı, Afrikalı Mike Ross olarak anmaya başladı.
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