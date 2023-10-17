https://sputniknews.com.tr/20231017/yapay-zeka-okula-yeni-mudur-olarak-atandi-1076420041.html

İnsanların yerini alıyor: Yapay zeka, okula 'müdür' olarak atandı

İnsanların yerini alıyor: Yapay zeka, okula 'müdür' olarak atandı

İngiltere'de üst düzey bir özel okul, bir yapay zeka botunu yeni 'müdür' olarak atadı. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T12:34+0300

2023-10-17T12:34+0300

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yaşam

yapay zeka

ingiltere

öğretmen

ai

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Batı Sussex'te yıllık ücretleri yaklaşık 32 bin sterlin olan yatılı hazırlık okul Cottesmore, 'tamamen insan olan' okul müdürü Tom Rogerson'a yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka botunu atadı.Abigail Bailey ismi alan botun okul personelinin nasıl destekleneceği, okul politikalarının nasıl yazılacağı ve hatta dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan öğrencilere nasıl yardım edileceği gibi bir dizi konuda tavsiyelerde bulunmaya hazır olduğu duyuruldu.'Asıl okul müdürü' Tom Rogerson, "Bazen orada size yardım edecek birinin ya da bir şeyin olması çok sakinleştirici bir etki yaratıyor" diyerek şunları aktardı:Okuldan yapılan açıklamada Abigail'in, sorulduğunda soruları yanıtlayabilen veya çeşitli istemlere göre yazı üretebilen popüler yapay zeka uygulamalarına benzer olarak çalıştığının altı çizildi.Rogerson, yapay zeka botunun 'makine öğrenimi konusunda zengin bir bilgi birikimine sahip' olacak şekilde özel olarak tasarlandığını ve ayrıca 'büyük miktarda veriyi' hızlı bir şekilde analiz edebildiğini de sözlerine ekledi.

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