https://sputniknews.com.tr/20240324/abd-kizildenizde-husilere-ait-6-ihayi-vurdu-1081996131.html

ABD, Kızıldeniz’de Husilere ait 6 İHA’yı vurdu

ABD, Kızıldeniz’de Husilere ait 6 İHA’yı vurdu

Sputnik Türkiye

Kızıldeniz’deki çok uluslu misyonunu sürdüren ABD, Yemen'deki Husilere ait 6 insansız hava aracına (İHA) yönelik ‘savunma saldırısı’ düzenlediğini duyurdu. 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T08:49+0300

2024-03-24T08:49+0300

2024-03-24T08:49+0300

israil- filistin çatışması

kızıldeniz

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

ortadoğu

husiler

husiler

yemen

yemen krizi

güney yemen

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X sosyal medya platformunda konuya ilişkin açıklama yapan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'in kuzeyinde iktidardaki Ensarullah (Husiler) hareketine ait 6 İHA’yı Kızıldeniz üzerinde vurduğunu bildirdi.Açıklamada, yerel saatle 6.50 ile 9.50 arasında Kızıldeniz’in güneyinde konuşlanan USS Carney savaş gemisinin Yemen'deki Husilere ait 6 İHA'ya yönelik savunma saldırısı’ düzenlendiği aktarılırken, “İHA'lardan beşi Kızıldeniz'e düşmüş olup, diğer bir tanesi de Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerinin içlerine doğru uçmuştur. Bu İHA'ların bölgedeki ABD, koalisyon ve ticari gemiler için acil bir tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.ABD Merkez Komutanlığı'na göre Husiler, Panama bandıralı ve Çin'e ait Huang Pu adlı gemiye beş adet gemisavar balistik füze ateşlerken, füzelerden birinin doğrudan gemiye ateşlendiği ve minimum hasara yol açan gemideki yangının 30 dakika içinde söndürüldüğü eklendi.Açıklamada, “Füze saldırısı sonrası herhangi bir yaralanma rapor edilmedi ve gemi rotasına devam etti” denildi.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı üzerine, Husiler tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef alacağını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240319/abd-husilere-ait-7-gemisavar-fuzesi-3-iha-ve-3-silah-deposunu-imha-ettigini-duyurdu-1081829791.html

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