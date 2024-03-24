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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240324/abd-kizildenizde-husilere-ait-6-ihayi-vurdu-1081996131.html
ABD, Kızıldeniz’de Husilere ait 6 İHA’yı vurdu
ABD, Kızıldeniz’de Husilere ait 6 İHA’yı vurdu
Sputnik Türkiye
Kızıldeniz’deki çok uluslu misyonunu sürdüren ABD, Yemen'deki Husilere ait 6 insansız hava aracına (İHA) yönelik ‘savunma saldırısı’ düzenlediğini duyurdu. 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T08:49+0300
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israil- filistin çatışması
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ortadoğu
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yemen krizi
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X sosyal medya platformunda konuya ilişkin açıklama yapan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'in kuzeyinde iktidardaki Ensarullah (Husiler) hareketine ait 6 İHA’yı Kızıldeniz üzerinde vurduğunu bildirdi.Açıklamada, yerel saatle 6.50 ile 9.50 arasında Kızıldeniz’in güneyinde konuşlanan USS Carney savaş gemisinin Yemen'deki Husilere ait 6 İHA'ya yönelik savunma saldırısı’ düzenlendiği aktarılırken, “İHA'lardan beşi Kızıldeniz'e düşmüş olup, diğer bir tanesi de Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerinin içlerine doğru uçmuştur. Bu İHA'ların bölgedeki ABD, koalisyon ve ticari gemiler için acil bir tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.ABD Merkez Komutanlığı'na göre Husiler, Panama bandıralı ve Çin'e ait Huang Pu adlı gemiye beş adet gemisavar balistik füze ateşlerken, füzelerden birinin doğrudan gemiye ateşlendiği ve minimum hasara yol açan gemideki yangının 30 dakika içinde söndürüldüğü eklendi.Açıklamada, “Füze saldırısı sonrası herhangi bir yaralanma rapor edilmedi ve gemi rotasına devam etti” denildi.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı üzerine, Husiler tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef alacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240319/abd-husilere-ait-7-gemisavar-fuzesi-3-iha-ve-3-silah-deposunu-imha-ettigini-duyurdu-1081829791.html
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kızıldeniz, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ortadoğu, husiler, husiler, yemen, yemen krizi, güney yemen, insansız hava aracı (iha), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
kızıldeniz, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), ortadoğu, husiler, husiler, yemen, yemen krizi, güney yemen, insansız hava aracı (iha), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

ABD, Kızıldeniz’de Husilere ait 6 İHA’yı vurdu

08:49 24.03.2024
© AP Photo / JACK GUEZinsansız hava aracı casus keşif uçağı İsrail
insansız hava aracı casus keşif uçağı İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / JACK GUEZ
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Kızıldeniz’deki çok uluslu misyonunu sürdüren ABD, Yemen'deki Husilere ait 6 insansız hava aracına (İHA) yönelik ‘savunma saldırısı’ düzenlediğini duyurdu.
X sosyal medya platformunda konuya ilişkin açıklama yapan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'in kuzeyinde iktidardaki Ensarullah (Husiler) hareketine ait 6 İHA’yı Kızıldeniz üzerinde vurduğunu bildirdi.
Açıklamada, yerel saatle 6.50 ile 9.50 arasında Kızıldeniz’in güneyinde konuşlanan USS Carney savaş gemisinin Yemen'deki Husilere ait 6 İHA'ya yönelik savunma saldırısı’ düzenlendiği aktarılırken, “İHA'lardan beşi Kızıldeniz'e düşmüş olup, diğer bir tanesi de Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerinin içlerine doğru uçmuştur. Bu İHA'ların bölgedeki ABD, koalisyon ve ticari gemiler için acil bir tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
ABD Merkez Komutanlığı'na göre Husiler, Panama bandıralı ve Çin'e ait Huang Pu adlı gemiye beş adet gemisavar balistik füze ateşlerken, füzelerden birinin doğrudan gemiye ateşlendiği ve minimum hasara yol açan gemideki yangının 30 dakika içinde söndürüldüğü eklendi.
Açıklamada, “Füze saldırısı sonrası herhangi bir yaralanma rapor edilmedi ve gemi rotasına devam etti” denildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı üzerine, Husiler tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef alacağını duyurdu.
ABD ordusu donanma gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
DÜNYA
ABD, Husilere ait 7 gemisavar füzesi, 3 İHA ve 3 silah deposunu imha ettiğini duyurdu
19 Mart, 10:34
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