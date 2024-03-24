https://sputniknews.com.tr/20240324/-kadir-inanir-hastaneye-kaldirildi-1081998514.html

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Evinde rahatsızlanan usta oyuncu Kadir İnanır'ın bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Sanatçının sabah saatlerinde inme geçirdiği... 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T11:09+0300

2024-03-24T11:09+0300

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türkiye

kadir inanır

hasta

hastaneye kaldırıldı

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Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.Kadir İnanır kimdir?1949 doğumlu Kadir İnanır, özellikle; Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Med Cezir Manzaraları isimli filmleriyle tanındı.Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kalabalık bir ailenin son çocuğu olan İnanır, 14 kardeşin en küçüğüdür. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.1969 yılında katıldığı bir yarışmada birincilik ödülü alan ardından çeşitli fotoromanlarda oynayan İnanır, sinemaya geçiş yaptı. İlk filmi olan 'Son Yedi Adım Sonra'da yer aldıktan kısa bir süre sonra, başrollerde oynamaya başladı. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu.Kadir İnanır son olarak, Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, 2005 yapımı 'Sinema Bir Mucizedir' adlı yapımda oynadı.İnanır son yıllara çeşitli reklam filmlerinde yer aldı.

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