https://sputniknews.com.tr/20240321/oyuncu-bahar-oztan-hayatini-kaybetti-1081931389.html
Oyuncu Bahar Öztan hayatını kaybetti
Oyuncu Bahar Öztan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Oyuncu Bahar Öztan 61 yaşında hayatını kaybetti. Dördüncü kez kansere yakalanan Öztan uzun süredir tedavi görüyordu. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T23:51+0300
2024-03-21T23:51+0300
2024-03-22T00:01+0300
türkiye
bahar öztan
kanser
kanser tedavisi
öldü
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Yeşilçam sinemasının ünlü isimlerinden Bahar Öztan 61 yaşında yaşama veda etti. 2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan kolon kanseri ile mücadele ediyordu.Bahar Öztan kimdir? 11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay'da dünyaya gelen Bahar Öztan bir reklam filminde yer almasının ardından modellik ajansına kaydoldu.Öztan, fotoromanlarda yer almaya başlamasının ardından da reklam filmlerinde oynamaya devam etti. 1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner kariyerinde çıkış yaptığı yapım oldu. 2000'li yılların başında Miami'de yaşayan Öztan tekrar Türkiye'ye döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti.
https://sputniknews.com.tr/20240321/ismail-hacioglundan-kotuhaber-1081903985.html
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bahar öztan öldü mü, bahar öztan kimdir, bahar öztan kanser
bahar öztan öldü mü, bahar öztan kimdir, bahar öztan kanser
Oyuncu Bahar Öztan hayatını kaybetti
23:51 21.03.2024 (güncellendi: 00:01 22.03.2024)
Oyuncu Bahar Öztan 61 yaşında hayatını kaybetti. Dördüncü kez kansere yakalanan Öztan uzun süredir tedavi görüyordu.
Yeşilçam sinemasının ünlü isimlerinden Bahar Öztan 61 yaşında yaşama veda etti. 2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan kolon kanseri ile mücadele ediyordu.
11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay'da dünyaya gelen Bahar Öztan bir reklam filminde yer almasının ardından modellik ajansına kaydoldu.
Öztan, fotoromanlarda yer almaya başlamasının ardından da reklam filmlerinde oynamaya devam etti. 1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.
1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner kariyerinde çıkış yaptığı yapım oldu.
2000'li yılların başında Miami'de yaşayan Öztan tekrar Türkiye'ye döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti.