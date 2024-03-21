https://sputniknews.com.tr/20240321/oyuncu-bahar-oztan-hayatini-kaybetti-1081931389.html

Oyuncu Bahar Öztan hayatını kaybetti

Oyuncu Bahar Öztan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Oyuncu Bahar Öztan 61 yaşında hayatını kaybetti. Dördüncü kez kansere yakalanan Öztan uzun süredir tedavi görüyordu. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T23:51+0300

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türkiye

bahar öztan

kanser

kanser tedavisi

öldü

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Yeşilçam sinemasının ünlü isimlerinden Bahar Öztan 61 yaşında yaşama veda etti. 2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan kolon kanseri ile mücadele ediyordu.Bahar Öztan kimdir? 11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay'da dünyaya gelen Bahar Öztan bir reklam filminde yer almasının ardından modellik ajansına kaydoldu.Öztan, fotoromanlarda yer almaya başlamasının ardından da reklam filmlerinde oynamaya devam etti. 1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner kariyerinde çıkış yaptığı yapım oldu. 2000'li yılların başında Miami'de yaşayan Öztan tekrar Türkiye'ye döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti.

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