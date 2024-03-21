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İsmail Hacıoğlu'ndan kötü haber
İsmail Hacıoğlu'ndan kötü haber
Sputnik Türkiye
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Cem Karaca'ya hayat veren İsmail Hacıoğlu annesinin ölümüyle yıkıldı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T11:45+0300
2024-03-21T11:45+0300
ismail hacıoğlu
haber
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ölüm
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Hem özel hayatı hem de başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen İsmail Hacıoğlu annesini kaybetti.Son olarak Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Cem Karaca'ya hayat veren İsmail Hacıoğlu annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken duygularını da sosyal medyadan paylaştı.Annesinin mezarını paylaşan İsmail Hacıoğlu daha sonra bir paylaşım daha yaparak şunları yazdı:İsmail Hacıoğlu kimdir?1983 yılında İstanbul'da doğan Hacıoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamış ve daha sonra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yer almıştır. 2006 yılında "Kır Zincirlerini" adlı televizyon dizisindeki performansıyla dikkat çekmiş ve geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Ardından pek çok projede rol almıştır. Oyunculuğunun yanı sıra müzik kariyeri de olan İsmail Hacıoğlu, çeşitli şarkılarıyla da tanınmaktadır.
https://sputniknews.com.tr/20240320/turkiyenin-tek-colu-karapinar-colu-nerede-nasil-olustu-1081871939.html
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İsmail Hacıoğlu'ndan kötü haber

11:45 21.03.2024
© Fotoğrafİsmail Hacıoğlu
İsmail Hacıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© Fotoğraf
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Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Cem Karaca'ya hayat veren İsmail Hacıoğlu annesinin ölümüyle yıkıldı.
Hem özel hayatı hem de başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen İsmail Hacıoğlu annesini kaybetti.
Son olarak Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Cem Karaca'ya hayat veren İsmail Hacıoğlu annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken duygularını da sosyal medyadan paylaştı.
Annesinin mezarını paylaşan İsmail Hacıoğlu daha sonra bir paylaşım daha yaparak şunları yazdı:
"Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun…Güle güle menekşe gözlüm… Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geliceğim…."

İsmail Hacıoğlu kimdir?

1983 yılında İstanbul'da doğan Hacıoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamış ve daha sonra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yer almıştır. 2006 yılında "Kır Zincirlerini" adlı televizyon dizisindeki performansıyla dikkat çekmiş ve geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Ardından pek çok projede rol almıştır. Oyunculuğunun yanı sıra müzik kariyeri de olan İsmail Hacıoğlu, çeşitli şarkılarıyla da tanınmaktadır.
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