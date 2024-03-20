https://sputniknews.com.tr/20240320/turkiyenin-tek-colu-karapinar-colu-nerede-nasil-olustu-1081871939.html

Türkiye'nin tek çölü: Karapınar Çölü nerede, nasıl oluştu?

Türkiye'nin tek çölü: Karapınar Çölü nerede, nasıl oluştu?

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin çeşitlilik bakımından zengin doğal yapısında, nadir rastlanan bir olgu olan çöl iklimi, Karapınar Çölü'nde kendini gösteriyor. Karapınar Çölü... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T12:17+0300

2024-03-20T12:17+0300

2024-03-20T12:17+0300

yaşam

çöl

karapınar

türkiye

iklim

konya

küresel ısınma

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Tipik bir çöl iklimi ve arazisine sahip olan Karapınar Çölü, üzerinde yükselen devasa Karapınar Güneş Enerji Santrali ile adından söz ettiriyor. Kumluk, düz ve çorak bir bölge olan çöl, yıllık yağışın oldukça az olmasıyla karakterize ediliyor. Bunun yanı sıra, yüksek sıcaklıklar ve kuraklık da çöl ikliminin temel özellikleri arasında yer alıyor.Karapınar Çölü nerede?Karapınar Çölü, Türkiye'nin orta kesiminde yer almaktadır. Özellikle Konya ilinin Karapınar ilçesi civarında bulunur. Bu bölge, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde konumlanır ve çevresi dağlarla çevrili olan geniş bir ova ile çevrilidir.Karapınar Çölü nasıl oluştu?Çöl, nasıl oluştuğu konusunda bilim insanlarını da meraklandırıyor. Jeolojik süreçler ve iklim değişikliklerinin etkisiyle oluştuğu düşünülen Karapınar Çölü, zaman içinde erozyonun etkisiyle şekillenmiş ve bugünkü halini almış.Karapınar Çölü, geçmişte bir gölün yerini aldığı bir çöl oluşumu örneğidir. Milyonlarca yıl önce bu bölge, büyük bir göl olan Tethys Denizi ile kaplıydı. Ancak iklim değişiklikleri ve coğrafi değişiklikler sonucunda göl zamanla kurudu ve geride büyük bir tuz tabakası bıraktı.Karapınar Çölü'nün, ekosistemi ve bitki örtüsü bakımından da dikkat çeken özellikleri bulunuyor. Özellikle çöldeki endemik bitki türleri, biyolojik çeşitliliği açısından önem taşıyor.Ancak, son yıllarda çöldeki doğal dengenin bozulması endişe verici boyutlara ulaşıyor. İklim değişikliği, tarımsal faaliyetler ve plansız kentleşme gibi etkenler, çöl ekosisteminin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını zorlaştırıyor.Uzmanlar, Karapınar Çölü'nün doğal yapısının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguluyorlar.Karapınar Güneş Enerji Santrali nerede?Tüm bunların yanısıra Karapınar Güneş Enerji Santrali (GES), sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı güneş enerjisi santrallerinden biri olarak enerji sektöründe yeni bir dönem başlatıyor.Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığı bu dönemde Karapınar GES'in devreye alınması, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolunda atılmış dev bir adım olarak görülüyor.Yaklaşık 20 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Karapınar GES, tam kapasiteyle devreye alındığında Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi kapasitesini tek başına yüzde 20 oranında. artırma kapasitesine sahip.Meke Krater GölüÇölde bir de 'dünyanın nazar boncuğu' diye tanınan Meke Gölü bulunuyor. Göl, iklim değişikliği ile iyice ısınan hava nedeniyle 2020 yılı sonlarında tamamen kurumuştu. Meke Krater Gölü, iki aşamalı olarak yaşanan bir volkanik patlama sonucu kraterin zamanla suyla dolmasıyla meydana geldi. Kaynaklara göre, yaklaşık 8 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlama gerçekleşti ve gölün ortası da suyla doldu.

https://sputniknews.com.tr/20240320/dunyanin-en-mutlu-10-ulkesi-belli-oldu-turkiyenin-sirasi-yukseldi-1081868045.html

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