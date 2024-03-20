https://sputniknews.com.tr/20240320/dunyanin-en-mutlu-10-ulkesi-belli-oldu-turkiyenin-sirasi-yukseldi-1081868045.html
Dünyanın en mutlu 10 ülkesi belli oldu: Türkiye'nin sırası yükseldi
Dünyanın en mutlu 10 ülkesi belli oldu: Türkiye'nin sırası yükseldi
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından yayınlanan '2024 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri' raporu, küresel anket verilerine... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T10:38+0300
2024-03-20T10:38+0300
2024-03-20T10:38+0300
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liste
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20 Mart'ta kutlanan Ulusal Mutluluk Günü'nde 'Dünya ülkeleri mutluluk endeksi' de yayımlandı. 143 ülkede yaşayan insanlarla yapılan ankete göre oluşturulan raporda Oxford Refah Araştırma Merkezi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve bir yayın kurulunun katkıları bulunuyor.ABD'nin ilk 20 ülke arasında yer almadığı raporda, mutluluk sıralamasında önemli değişiklikler yaşandı. Listenin son sırasında Afganistan yer alırken, Lübnan, Lesotho, Sierra Leone ve Kongo gibi ülkeler ise en mutsuz ülkeler olarak belirlendi.Çekya (18), Litvanya (19) ve Slovenya (21) gibi ülkelerin listeye girmesiye ABD ilk 20'nin dışına çıktı ve 23. oldu.İşte güncel rapora göre dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkeleri:1. FinlandiyaFinlandiya, bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak "En mutlu ülke" oldu.Finlandiya üst üste 7. kez" dünyanın en mutlu ülkesi "seçildi.2. Danimarka3. İzlanda4. İsveç5.İsrail6. Hollanda7. Norveç8. Lüksemburg9. İsviçre10. AvusturalyaListenin son sırasında Afganistan yer alırken Lübnan, Lesotho, Sierra Leone ve Kongo en mutsuz ülkeler olarak dikkat çekti.Türkiye kaçıncı oldu?Listede geçen yıl 102. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 98. sıraya yerleşerek listede yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20240320/astronomik-rakamlari-duyanlar-tepki-gosterdi-hicbir-is-yapmadan-aylik-200-bin-tl-maas-aliyorlar-1081864579.html
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dünyanın en mutlu ülkesi, türkiye mutluluk listesinde kaçıncı sırada
dünyanın en mutlu ülkesi, türkiye mutluluk listesinde kaçıncı sırada
Dünyanın en mutlu 10 ülkesi belli oldu: Türkiye'nin sırası yükseldi
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından yayınlanan '2024 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri' raporu, küresel anket verilerine dayanarak dünya genelinde mutluluk seviyelerini belirledi. Rapora göre, İskandinav ülkeleri, yine en mutlu ülkeler arasında yer aldı. Peki, Türkiye kaçıncı oldu?
20 Mart'ta kutlanan Ulusal Mutluluk Günü'nde 'Dünya ülkeleri mutluluk endeksi' de yayımlandı. 143 ülkede yaşayan insanlarla yapılan ankete göre oluşturulan raporda Oxford Refah Araştırma Merkezi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve bir yayın kurulunun katkıları bulunuyor.
ABD'nin ilk 20 ülke arasında yer almadığı raporda, mutluluk sıralamasında önemli değişiklikler yaşandı. Listenin son sırasında Afganistan yer alırken, Lübnan, Lesotho, Sierra Leone ve Kongo gibi ülkeler ise en mutsuz ülkeler olarak belirlendi.
Çekya (18), Litvanya (19) ve Slovenya (21) gibi ülkelerin listeye girmesiye ABD ilk 20'nin dışına çıktı ve 23. oldu.
İşte güncel rapora göre dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkeleri:
Finlandiya, bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak "En mutlu ülke" oldu.
Finlandiya üst üste 7. kez" dünyanın en mutlu ülkesi "seçildi.
Listenin son sırasında Afganistan yer alırken Lübnan, Lesotho, Sierra Leone ve Kongo en mutsuz ülkeler olarak dikkat çekti.
Listede geçen yıl 102. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 98. sıraya yerleşerek listede yükseldi.