https://sputniknews.com.tr/20240320/dunyanin-en-mutlu-10-ulkesi-belli-oldu-turkiyenin-sirasi-yukseldi-1081868045.html

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi belli oldu: Türkiye'nin sırası yükseldi

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi belli oldu: Türkiye'nin sırası yükseldi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından yayınlanan '2024 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri' raporu, küresel anket verilerine... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T10:38+0300

2024-03-20T10:38+0300

2024-03-20T10:38+0300

dünya

yaşam

türkiye

mutsuz

mutsuzluk

liste

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20 Mart'ta kutlanan Ulusal Mutluluk Günü'nde 'Dünya ülkeleri mutluluk endeksi' de yayımlandı. 143 ülkede yaşayan insanlarla yapılan ankete göre oluşturulan raporda Oxford Refah Araştırma Merkezi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve bir yayın kurulunun katkıları bulunuyor.ABD'nin ilk 20 ülke arasında yer almadığı raporda, mutluluk sıralamasında önemli değişiklikler yaşandı. Listenin son sırasında Afganistan yer alırken, Lübnan, Lesotho, Sierra Leone ve Kongo gibi ülkeler ise en mutsuz ülkeler olarak belirlendi.Çekya (18), Litvanya (19) ve Slovenya (21) gibi ülkelerin listeye girmesiye ABD ilk 20'nin dışına çıktı ve 23. oldu.İşte güncel rapora göre dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkeleri:1. FinlandiyaFinlandiya, bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak "En mutlu ülke" oldu.Finlandiya üst üste 7. kez" dünyanın en mutlu ülkesi "seçildi.2. Danimarka3. İzlanda4. İsveç5.İsrail6. Hollanda7. Norveç8. Lüksemburg9. İsviçre10. AvusturalyaListenin son sırasında Afganistan yer alırken Lübnan, Lesotho, Sierra Leone ve Kongo en mutsuz ülkeler olarak dikkat çekti.Türkiye kaçıncı oldu?Listede geçen yıl 102. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 98. sıraya yerleşerek listede yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20240320/astronomik-rakamlari-duyanlar-tepki-gosterdi-hicbir-is-yapmadan-aylik-200-bin-tl-maas-aliyorlar-1081864579.html

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dünyanın en mutlu ülkesi, türkiye mutluluk listesinde kaçıncı sırada