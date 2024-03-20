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Astronomik rakamları duyanlar tepki gösterdi: 'Hiçbir iş yapmadan aylık 200 bin TL maaş alıyorlar'
Astronomik rakamları duyanlar tepki gösterdi: 'Hiçbir iş yapmadan aylık 200 bin TL maaş alıyorlar'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da fahiş aidatlar ve astronomik maaşlar gündemdeki yerini koruyor. Özellikle site sakinlerinin tepkisiyle karşılaşan aylık 200 bin TL'lik maaş alan... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T09:23+0300
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site
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yönetim
yönetim
maaş
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eşit maaş
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Herkes site yöneticilerinin yüksek maaşlarını ve iddia edilen usulsüzlüklerini sorgularken, özellikle İstanbul'daki fahiş aidatlar konusunda tartışmalar büyüyerek devam ediyor. Site sakinleri, mafyatik grupların etkisinde olduğunu iddia ettikleri bazı site yönetimlerinin çakarlı araçlarla bile siteye geldiğini belirtiyor.Uzmanlar, bu durumun göstergesi olarak, site yönetimlerinin şeffaflığının ve denetiminin yetersiz olduğunu vurguluyorlar. Ayrıca, site yöneticilerinin hiçbir iş yapmadığı ve site sakinlerinin haklarını korumak yerine kendi çıkarlarını ön planda tuttukları yönünde şikayetler artıyor.Site sakinleri, denetimlerin artırılmasını ve site yönetimlerinin daha şeffaf bir şekilde işlem yapmasını talep ediyorlar. Ayrıca, site aidatlarının makul düzeyde tutulması ve kişilerin haklarının korunması için daha etkin önlemler alınması gerektiğini ifade ediyorlar.Site sakinlerinin şikayetleri her geçen gün artarken, İstanbul'daki ortalama bir site yöneticisinin aldığı maaş ise ayrı bir tartışma yarattı. Show Haber'e konuşan uzman isim "İstanbul'da bazı site yönetcileri hatta site müdürleri dahi 150 - 200 bin TL'ye kadar maaş alabiliyor. Bu da kat maliklerimizin cebinden çıkıyor" dedi.'Mafyatik grupların eline geçti, 200 dairelik sitede 150 bin TL maaş alıyorlar'2-3 aydır çok sayıda şikayetler aldıklartını belirten uzman isim şunları söyledi;
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site, yönetim, yönetim, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, işsizlik maaşı, iş başvurusu
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Astronomik rakamları duyanlar tepki gösterdi: 'Hiçbir iş yapmadan aylık 200 bin TL maaş alıyorlar'

09:23 20.03.2024
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AA
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İstanbul'da fahiş aidatlar ve astronomik maaşlar gündemdeki yerini koruyor. Özellikle site sakinlerinin tepkisiyle karşılaşan aylık 200 bin TL'lik maaş alan site yöneticileri, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oluyor.
Herkes site yöneticilerinin yüksek maaşlarını ve iddia edilen usulsüzlüklerini sorgularken, özellikle İstanbul'daki fahiş aidatlar konusunda tartışmalar büyüyerek devam ediyor. Site sakinleri, mafyatik grupların etkisinde olduğunu iddia ettikleri bazı site yönetimlerinin çakarlı araçlarla bile siteye geldiğini belirtiyor.
Uzmanlar, bu durumun göstergesi olarak, site yönetimlerinin şeffaflığının ve denetiminin yetersiz olduğunu vurguluyorlar. Ayrıca, site yöneticilerinin hiçbir iş yapmadığı ve site sakinlerinin haklarını korumak yerine kendi çıkarlarını ön planda tuttukları yönünde şikayetler artıyor.
Site sakinleri, denetimlerin artırılmasını ve site yönetimlerinin daha şeffaf bir şekilde işlem yapmasını talep ediyorlar. Ayrıca, site aidatlarının makul düzeyde tutulması ve kişilerin haklarının korunması için daha etkin önlemler alınması gerektiğini ifade ediyorlar.
Site sakinlerinin şikayetleri her geçen gün artarken, İstanbul'daki ortalama bir site yöneticisinin aldığı maaş ise ayrı bir tartışma yarattı. Show Haber'e konuşan uzman isim "İstanbul'da bazı site yönetcileri hatta site müdürleri dahi 150 - 200 bin TL'ye kadar maaş alabiliyor. Bu da kat maliklerimizin cebinden çıkıyor" dedi.

'Mafyatik grupların eline geçti, 200 dairelik sitede 150 bin TL maaş alıyorlar'

2-3 aydır çok sayıda şikayetler aldıklartını belirten uzman isim şunları söyledi;
"Mafyatik grupların eline geçmiş vaziyette site yönetimleri. Çakarlı araçlarla siteye girenler bile var. Hem site aidatının belirlenmesinde hem de site yöneticisinin maaşını belirlemede genel kurulun kararının esas olduğunu belirten uzman isim, "200 dairelik bir sitede 150 bin TL kendine maaş yazdırdığıyla ilgili bireysel yönetcinin talebi olmuş ve genel kuruldan geçmiş."
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
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