https://sputniknews.com.tr/20240320/bankalardan-uyari-sure-uzatildi-yuksek-promosyon-firsati-var-1081862885.html

Bankalardan uyarı: Süre uzatıldı, yüksek promosyon fırsatı var

Bankalardan uyarı: Süre uzatıldı, yüksek promosyon fırsatı var

Sputnik Türkiye

Banka promosyonlarındaki rekabetin artmasıyla birlikte, emekliler banka seçimi yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyorlar. En yüksek... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T08:04+0300

2024-03-20T08:04+0300

2024-03-20T08:04+0300

banka

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Emekli olan ve ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar arasında, banka promosyonlarına olan ilgi giderek artıyor. Bankalar da bu talebe yanıt vererek kampanyalarını revize ediyor ve sürelerini uzatıyor.29 Şubat’ta sonlanması beklenen banka promosyonları için kampanyalar uzatıldı. Özellikle yeni emekli olacaklar ve halihazırda yüksek promosyon ödemesi almak isteyenler için sayılı gün kaldı. Bankalar 31 Mart tarihine kadar başvuranlara promosyon ödemesi yapıyor.Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, “Bankalar anonim şirket olduklarından dolayı bir nevi onların da para ve benzeri ürün pazarlamaları vasıtası ile ticaret yaptıklarını söyleyebiliriz. SGK ile bankalar arasında 2017 yılında bir protokol imzalandı. SGK emekli maaşlarını bankaya yönlendirdiği zaman ilgili bankalar günlük repo, sermaye piyasasında değerlendirme gibi çeşitli finans yöntemleriyle para kazanmaktadırlar" dedi ve ekledi:'Emekli maaşları bankaların iştahını kabartıyor'Bankalarda en yüksek ve en düşük promosyon tutarı ne kadar?Bankaların zorunda tutamayacağı şeylerPromosyon almak için banka değiştirilebilir mi?Promosyon ödemeleri yükselir mi?En yüksek promosyonu veren banka hangisi?İş Bankası1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan emeklilere 7 bin 500 TL' ye varan nakit promosyon veriliyor.Deniz BankEmekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.Ziraat bankasıMaaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere 3 yıllık peşin 5 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.QNB FinansbankQNB Finansbank, 8 bin TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık bin 200 TL indirim olmak üzere toplamda 9 bin 200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.Garanti BBVAMaaşını 31 Mart tarihine kadar Garanti Bankası’na taşıyanlara 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL’lik harcamaya bin TL bonus veriliyor. Toplamda 8500 TL’ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.AkbankSGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10 bin TL’ye varan promosyona ek 2 bin 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12 bin 500 TL ödül fırsatı veriliyor.ING10 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan emeklilere koşulsuz 10 bin TL’ye varan nakit promosyon, otomatik fatura talimatına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Böylelikle emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.YapıkrediMaaşını 31 Mart 2024 tarihine kadar Yapı Kredi’ye taşıyanlara toplamda 12.500 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

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