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https://sputniknews.com.tr/20240320/bankalardan-uyari-sure-uzatildi-yuksek-promosyon-firsati-var-1081862885.html
Bankalardan uyarı: Süre uzatıldı, yüksek promosyon fırsatı var
Bankalardan uyarı: Süre uzatıldı, yüksek promosyon fırsatı var
Sputnik Türkiye
Banka promosyonlarındaki rekabetin artmasıyla birlikte, emekliler banka seçimi yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyorlar. En yüksek... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T08:04+0300
2024-03-20T08:04+0300
banka
emekli
emekli ikramiyesi
ekonomi
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Emekli olan ve ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar arasında, banka promosyonlarına olan ilgi giderek artıyor. Bankalar da bu talebe yanıt vererek kampanyalarını revize ediyor ve sürelerini uzatıyor.29 Şubat’ta sonlanması beklenen banka promosyonları için kampanyalar uzatıldı. Özellikle yeni emekli olacaklar ve halihazırda yüksek promosyon ödemesi almak isteyenler için sayılı gün kaldı. Bankalar 31 Mart tarihine kadar başvuranlara promosyon ödemesi yapıyor.Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, “Bankalar anonim şirket olduklarından dolayı bir nevi onların da para ve benzeri ürün pazarlamaları vasıtası ile ticaret yaptıklarını söyleyebiliriz. SGK ile bankalar arasında 2017 yılında bir protokol imzalandı. SGK emekli maaşlarını bankaya yönlendirdiği zaman ilgili bankalar günlük repo, sermaye piyasasında değerlendirme gibi çeşitli finans yöntemleriyle para kazanmaktadırlar" dedi ve ekledi:'Emekli maaşları bankaların iştahını kabartıyor'Bankalarda en yüksek ve en düşük promosyon tutarı ne kadar?Bankaların zorunda tutamayacağı şeylerPromosyon almak için banka değiştirilebilir mi?Promosyon ödemeleri yükselir mi?En yüksek promosyonu veren banka hangisi?İş Bankası1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan emeklilere 7 bin 500 TL' ye varan nakit promosyon veriliyor.Deniz BankEmekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.Ziraat bankasıMaaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere 3 yıllık peşin 5 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.QNB FinansbankQNB Finansbank, 8 bin TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık bin 200 TL indirim olmak üzere toplamda 9 bin 200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.Garanti BBVAMaaşını 31 Mart tarihine kadar Garanti Bankası’na taşıyanlara 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL’lik harcamaya bin TL bonus veriliyor. Toplamda 8500 TL’ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.AkbankSGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10 bin TL’ye varan promosyona ek 2 bin 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12 bin 500 TL ödül fırsatı veriliyor.ING10 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan emeklilere koşulsuz 10 bin TL’ye varan nakit promosyon, otomatik fatura talimatına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Böylelikle emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.YapıkrediMaaşını 31 Mart 2024 tarihine kadar Yapı Kredi’ye taşıyanlara toplamda 12.500 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/konut-almak-isteyenleri-bekleyen-tehlike-fiyatlar-600-bin-tlden-basliyor-1081862302.html
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emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi
emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi

Bankalardan uyarı: Süre uzatıldı, yüksek promosyon fırsatı var

08:04 20.03.2024
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© AA
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Banka promosyonlarındaki rekabetin artmasıyla birlikte, emekliler banka seçimi yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyorlar. En yüksek promosyonu sunan banka hangisi? Banka seçimi yaparken neye dikkat edilmeli? Bu soruların yanıtı aranıyor.
Emekli olan ve ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar arasında, banka promosyonlarına olan ilgi giderek artıyor. Bankalar da bu talebe yanıt vererek kampanyalarını revize ediyor ve sürelerini uzatıyor.
29 Şubat’ta sonlanması beklenen banka promosyonları için kampanyalar uzatıldı. Özellikle yeni emekli olacaklar ve halihazırda yüksek promosyon ödemesi almak isteyenler için sayılı gün kaldı. Bankalar 31 Mart tarihine kadar başvuranlara promosyon ödemesi yapıyor.
Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, “Bankalar anonim şirket olduklarından dolayı bir nevi onların da para ve benzeri ürün pazarlamaları vasıtası ile ticaret yaptıklarını söyleyebiliriz. SGK ile bankalar arasında 2017 yılında bir protokol imzalandı. SGK emekli maaşlarını bankaya yönlendirdiği zaman ilgili bankalar günlük repo, sermaye piyasasında değerlendirme gibi çeşitli finans yöntemleriyle para kazanmaktadırlar" dedi ve ekledi:

'Emekli maaşları bankaların iştahını kabartıyor'

"Banka promosyonları 2017’den bu yana artarak verilmeye devam ediyor. 16 milyon emeklimiz olduğunu da varsayarsak bahse konu emekli maaşları bankaların iştahını kabartmaktadır. Bu sebepten dolayı emeklileri kendi şubelerine çekmek için çeşitli pazarlama stratejileri üretmektedirler. Sadece emekli maaşınızı ilgili bankaya taşımak için promosyon sözleşmesi imzaladığınız takdirde potansiyel müşteri olarak bankaların diğer finansal ürünlerden de yararlanma imkanınız doğuyor. Bu sayede banka diğer bankacılık işlemlerinden de para kazanmaya devam etmektedir."

Bankalarda en yüksek ve en düşük promosyon tutarı ne kadar?

"Şu anda bankaların promosyon ödemeleri 3.500 TL’den başlayıp 15.000 TL’ye kadar çıkmaktadır."

Bankaların zorunda tutamayacağı şeyler

"Emekliye banka promosyonunun yanında ilave olarak kredi kartı ücreti veya aidatı alınmaması, hediye kredi kartı, EFT, havale ücreti almama, ortak bankamatiklerden ücretsiz para çekme, düşük faizli ihtiyaç kredisi, belli bir tutara kadar faizsiz nakit avans çekme, faizsiz taksitli nakit avans çekme şeklinde birçok avantajlı ürün sunulmaktadır. Emekliler burada bankaların sunduğu ek ürünleri kabul etmek zorunda değiller. Kendilerine uygun farklı bir banka bulduklarında sunulan ürünler doğrultusunda bir tercih yapabilirler."

Promosyon almak için banka değiştirilebilir mi?

"Burada temel şart 3 yıllığına ilgili banka ile promosyon sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Sözleşme imzaladıktan sonra taahhüt süresi dolmadan farklı bir bankaya geçiş yapılabilmektedir. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıp geri kalanı iade edilmektedir. Emekliler bunun hesabını yaparken sadece maaş üzerinden değil diğer sunulan ürünleri de dikkatle incelemesinin faydalı olacağı kanaatindeyim."

Promosyon ödemeleri yükselir mi?

"Promosyon kampanyaları süreklilik arz ederek emeklinin hayatında yer almaya devam edecek. Çünkü emekliye yılda 2 kez yani ocak ve temmuz ayında açıklanan enflasyondan kaynaklı maaş farkı verilmektedir. Dolayısıyla artan maaşlar paralelinde promosyonların da artacağını söylemek mümkün.”

En yüksek promosyonu veren banka hangisi?

İş Bankası

1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan emeklilere 7 bin 500 TL' ye varan nakit promosyon veriliyor.

Deniz Bank

Emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

Ziraat bankası

Maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere 3 yıllık peşin 5 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, 8 bin TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık bin 200 TL indirim olmak üzere toplamda 9 bin 200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.

Garanti BBVA

Maaşını 31 Mart tarihine kadar Garanti Bankası’na taşıyanlara 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL’lik harcamaya bin TL bonus veriliyor. Toplamda 8500 TL’ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.

Akbank

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10 bin TL’ye varan promosyona ek 2 bin 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12 bin 500 TL ödül fırsatı veriliyor.

ING

10 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan emeklilere koşulsuz 10 bin TL’ye varan nakit promosyon, otomatik fatura talimatına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Böylelikle emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.

Yapıkredi

Maaşını 31 Mart 2024 tarihine kadar Yapı Kredi’ye taşıyanlara toplamda 12.500 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
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