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https://sputniknews.com.tr/20240320/konut-almak-isteyenleri-bekleyen-tehlike-fiyatlar-600-bin-tlden-basliyor-1081862302.html
Konut almak isteyenleri bekleyen tehlike: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor
Konut almak isteyenleri bekleyen tehlike: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor
Sputnik Türkiye
Konut fiyatlarındaki artış ve faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte bankaların kredi musluklarını kapatması, ev almak isteyenleri alternatif çözümler aramaya... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T07:25+0300
2024-03-20T07:25+0300
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fiyat
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Konutlarda şimdilerde eski, kırık, dökük bodrum katı ve metruk denilebilecek evler revaçta. Artık 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılan bu evler, konut almak isteyenlerin ilk tercihi haline gelmeye başladı. Gerek uygun fiyatları, gerekse değişiklik yapma imkanları nedeniyle bu tür evler, konut arayışında olanlar arasında popüler hale geliyor.Bu trenddeki bir diğer etken ise, bu tür evlerin yeniden değerlendirilerek modern ve kullanışlı bir hale getirilebilmesi. Kişiler, düşük maliyetlerle bu evleri alıp, kendi zevklerine göre yeniden dizayn edebiliyorlar.Ancak, bu tür evlerin alımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Özellikle yapısal problemler, alıcılar için büyük bir risk oluşturabilir. Bu nedenle, uzman bir gözle incelenerek alım yapılması önem arz ediyor.Show Haber'in haberine göre son dönemde birçok banka konut kredilerini kıstıkça kıstı. Fahiş ev fiyatlarına göre kredi miktarları çok düşük kalırken faizler de yükseldikçe yükseldi. Durum istatiktiklere de yansıdı. 10 yıl öncesine kadar satın alınan her yüz konuttan 45'inde kredi kullanılırken şimdilerde o rakam 8'e düştü. Hal böyle olunca gücü, yüksek maliyetli evlere yetmeyen ve bankalardan kredi alamayan pek çok kişi metruk sayılabilecek yıkıntı, döküntü evlere yönelmeye hatta bodrum katlarını tercih etmeye başladı.'Bir süre sonra bunları da alamama durumu olabilir, bence alsınlar'Emlakçı Cem Koçyiğitoğlu şunları ifade etti:
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Konut almak isteyenleri bekleyen tehlike: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor

07:25 20.03.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Konut fiyatlarındaki artış ve faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte bankaların kredi musluklarını kapatması, ev almak isteyenleri alternatif çözümler aramaya yönlendirdi. Son zamanlarda, konut arayışında olanlar arasında yeni bir trend beliriyor.
Konutlarda şimdilerde eski, kırık, dökük bodrum katı ve metruk denilebilecek evler revaçta. Artık 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılan bu evler, konut almak isteyenlerin ilk tercihi haline gelmeye başladı. Gerek uygun fiyatları, gerekse değişiklik yapma imkanları nedeniyle bu tür evler, konut arayışında olanlar arasında popüler hale geliyor.
Bu trenddeki bir diğer etken ise, bu tür evlerin yeniden değerlendirilerek modern ve kullanışlı bir hale getirilebilmesi. Kişiler, düşük maliyetlerle bu evleri alıp, kendi zevklerine göre yeniden dizayn edebiliyorlar.
Ancak, bu tür evlerin alımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Özellikle yapısal problemler, alıcılar için büyük bir risk oluşturabilir. Bu nedenle, uzman bir gözle incelenerek alım yapılması önem arz ediyor.
Show Haber'in haberine göre son dönemde birçok banka konut kredilerini kıstıkça kıstı. Fahiş ev fiyatlarına göre kredi miktarları çok düşük kalırken faizler de yükseldikçe yükseldi. Durum istatiktiklere de yansıdı. 10 yıl öncesine kadar satın alınan her yüz konuttan 45'inde kredi kullanılırken şimdilerde o rakam 8'e düştü. Hal böyle olunca gücü, yüksek maliyetli evlere yetmeyen ve bankalardan kredi alamayan pek çok kişi metruk sayılabilecek yıkıntı, döküntü evlere yönelmeye hatta bodrum katlarını tercih etmeye başladı.

'Bir süre sonra bunları da alamama durumu olabilir, bence alsınlar'

Emlakçı Cem Koçyiğitoğlu şunları ifade etti:
"Ucuz daireler, 1-1,5 milyon TL'lik, 2 milyon TL'lik daireler satılmaya başlandı. Çok eski binalar, yıkımı yaklaşmış binalar... Şu an konut kredilerini özellikle devlet bankaları vermiyor. Özel bankalar ilk eviniz ise yüzde 80'ine kadarını veriyor ama yüzde 4-5'leri bulan faiz oranlarıyla. Bir kısım oturmak için, bir kısım da oturalım yıkılır da yeni bina yapılınca bir daire düşer umuduyla alıyor. Bir süre sonra bunları da alamama durumu olabilir, bence alsınlar."
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