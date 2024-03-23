https://sputniknews.com.tr/20240323/rusyanin-ankara-buyukelciliginde-bayraklar-yariya-indirildi-1081989288.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde ülke bayrağı yarıya indirildi. 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T15:04+0300

2024-03-23T15:04+0300

2024-03-23T15:25+0300

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rusya'nın ankara büyükelçiliği

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, dün başkent Moskova'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle elçilik binasında ülke bayrağı yarıya indirildiğini duyurdu.Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, terör saldırısı nedeniyle ülke bayrağı yarığa indirildi. Açıklamada, 25 ve 26 Mart tarihlerinde Büyükelçilik'te 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında 'Taziye Defteri' açılacağı belirtildi. Başkonsoloslukta da bayraklar yarıya indirildiRusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.Başkonsolosluktan yapılan açıklamaya göre Moskova yakınlarındaki "Crocus City Hall" konser salonunda meydana gelen terör saldırısının kurbanlarına yönelik yas ve kederin bir göstergesi olarak, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nda Türkiye ulusal bayrağı yarıya indirildi.25 ve 26 Mart tarihlerinde Başkonsolosluk'ta (Totom mh., İstiklal Cd., No 219-225A, Beyoğlu/İstanbul) 10:00-12:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında Taziye Defteri açılacağı ifade edildi. Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna terör saldırısı düzenlenmişit.

https://sputniknews.com.tr/20240323/moskovada-konser-salonuna-teror-saldirisi-sonrasi-bircok-ulkeden-rusyaya-taziye-mesaji-1081985098.html

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