https://sputniknews.com.tr/20240323/rusyanin-ankara-buyukelciliginde-bayraklar-yariya-indirildi-1081989288.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde ülke bayrağı yarıya indirildi. 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T15:04+0300
2024-03-23T15:04+0300
2024-03-23T15:25+0300
dünya
rusya
rusya'nın ankara büyükelçiliği
bayrak
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/17/1081989133_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5d863fb66192430da2a15506eaca8ed4.jpg
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, dün başkent Moskova'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle elçilik binasında ülke bayrağı yarıya indirildiğini duyurdu.Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, terör saldırısı nedeniyle ülke bayrağı yarığa indirildi. Açıklamada, 25 ve 26 Mart tarihlerinde Büyükelçilik'te 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında 'Taziye Defteri' açılacağı belirtildi. Başkonsoloslukta da bayraklar yarıya indirildiRusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.Başkonsolosluktan yapılan açıklamaya göre Moskova yakınlarındaki "Crocus City Hall" konser salonunda meydana gelen terör saldırısının kurbanlarına yönelik yas ve kederin bir göstergesi olarak, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nda Türkiye ulusal bayrağı yarıya indirildi.25 ve 26 Mart tarihlerinde Başkonsolosluk'ta (Totom mh., İstiklal Cd., No 219-225A, Beyoğlu/İstanbul) 10:00-12:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında Taziye Defteri açılacağı ifade edildi. Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna terör saldırısı düzenlenmişit.
https://sputniknews.com.tr/20240323/moskovada-konser-salonuna-teror-saldirisi-sonrasi-bircok-ulkeden-rusyaya-taziye-mesaji-1081985098.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/17/1081989133_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6e216e64db98db86481a2a4dbefec2a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya'nın ankara büyükelçiliği, bayrak
rusya, rusya'nın ankara büyükelçiliği, bayrak
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi
15:04 23.03.2024 (güncellendi: 15:25 23.03.2024)
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde ülke bayrağı yarıya indirildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, dün başkent Moskova'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle elçilik binasında ülke bayrağı yarıya indirildiğini duyurdu.
Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, terör saldırısı nedeniyle ülke bayrağı yarığa indirildi. Açıklamada, 25 ve 26 Mart tarihlerinde Büyükelçilik'te 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında 'Taziye Defteri' açılacağı belirtildi.
Başkonsoloslukta da bayraklar yarıya indirildi
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.
Başkonsolosluktan yapılan açıklamaya göre Moskova yakınlarındaki "Crocus City Hall" konser salonunda meydana gelen terör saldırısının kurbanlarına yönelik yas ve kederin bir göstergesi olarak, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nda Türkiye ulusal bayrağı yarıya indirildi.
25 ve 26 Mart tarihlerinde Başkonsolosluk'ta (Totom mh., İstiklal Cd., No 219-225A, Beyoğlu/İstanbul) 10:00-12:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında Taziye Defteri açılacağı ifade edildi.
Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna terör saldırısı düzenlenmişit.