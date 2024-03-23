https://sputniknews.com.tr/20240323/rus-ordusu-donetskin-krasnoye-koyunu-ozgurlestirdi-1081994666.html
Rus ordusu, Donetsk’in Krasnoye köyünü özgürleştirdi
Rus ordusu, Donetsk’in Krasnoye köyünü özgürleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna yönelik devam eden özel askeri harekat kapsamında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Krasnoye köyünün kontrol altına... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T21:57+0300
2024-03-23T21:57+0300
2024-03-23T21:57+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birimlerinin başarılı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoye yerleşimi özgürleştirildi ve ön cephedeki taktik durum iyileştirildi” ifadesine yer verildi.Krasnoye köyünün özgürleştirilmesi, Ukrayna ordusunu Artyomovsk şehrinden uzaklaştırma fırsatını veriyor ve Kleşeevka yerleşimindeki Ukrayna ordu birimleri için kuzeyden tehdit oluşturuyor. Ayrıca, cephenin bu kısmında önemli şehirlerden biri olan Çasovoy Yar yönünde ilerlemeyi kolaylaştırıyor.Ayrıca bu istikamette Ukrayna ordusunun 4 karşı saldırısını püskürtüldüğü belirtilirken düşman güçlerin 200 asker, iki zırhlı savaş aracı, sekiz otomobil ve bir Grad çoklu roketatar kaybettiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Ukrayna ordusunun 3 saldırısı püskürten Batı Askeri Grubu, yaklaşık 20 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Avdeyevka istikametinde Ukrayna ordusunun 12 saldırısı püskürtülürken 350 askeri etkisiz hale getirildi. Güney Donetsk istikametinde bir saldırısını püskürtülen Ukrayna ordusunun verdiği kayıp 65 asker olarak gerçekleşti.Herson istikametinde yaklaşık 40 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Son 24 saatte Ukrayna’nın 171 insansız hava aracı, 29 adet HIMARS ve Vampire füzesi imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240323/fransiz-siyasetci-ukraynanin-rusyadaki-teror-saldirisiyla-baglantilari-sorusturulmali-1081993638.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu
Rus ordusu, Donetsk’in Krasnoye köyünü özgürleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna yönelik devam eden özel askeri harekat kapsamında, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Krasnoye köyünün kontrol altına alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birimlerinin başarılı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoye yerleşimi özgürleştirildi ve ön cephedeki taktik durum iyileştirildi” ifadesine yer verildi.
Krasnoye köyünün özgürleştirilmesi, Ukrayna ordusunu Artyomovsk şehrinden uzaklaştırma fırsatını veriyor ve Kleşeevka yerleşimindeki Ukrayna ordu birimleri için kuzeyden tehdit oluşturuyor. Ayrıca, cephenin bu kısmında önemli şehirlerden biri olan Çasovoy Yar yönünde ilerlemeyi kolaylaştırıyor.
Ayrıca bu istikamette Ukrayna ordusunun 4 karşı saldırısını püskürtüldüğü belirtilirken düşman güçlerin 200 asker, iki zırhlı savaş aracı, sekiz otomobil ve bir Grad çoklu roketatar kaybettiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Kupyansk istikametinde, Ukrayna ordusunun 3 saldırısı püskürten Batı Askeri Grubu, yaklaşık 20 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Avdeyevka istikametinde Ukrayna ordusunun 12 saldırısı püskürtülürken 350 askeri etkisiz hale getirildi. Güney Donetsk istikametinde bir saldırısını püskürtülen Ukrayna ordusunun verdiği kayıp 65 asker olarak gerçekleşti.
Herson istikametinde yaklaşık 40 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Son 24 saatte Ukrayna’nın 171 insansız hava aracı, 29 adet HIMARS ve Vampire füzesi imha edildi.