https://sputniknews.com.tr/20240323/fransiz-siyasetci-ukraynanin-rusyadaki-teror-saldirisiyla-baglantilari-sorusturulmali-1081993638.html

Fransız siyasetçi: Ukrayna'nın Rusya’daki terör saldırısıyla bağlantıları soruşturulmalı

Fransız siyasetçi: Ukrayna'nın Rusya’daki terör saldırısıyla bağlantıları soruşturulmalı

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olan Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Ukrayna'nın Rusya’daki terör saldırısıyla olası... 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T19:55+0300

2024-03-23T19:55+0300

2024-03-23T19:55+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'daki terör saldırısını kınamasına ilişkin mesajını sosyal medya platformu X’te yotumlayan Philippot, Ukrayna'nın Moskova’daki Crocus City’ye yönelik terör saldırısıyla olası bağlantılarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.Philippot, “Artık, Ukrayna’nın terör saldırısıyla olası bağlantılarını ve iki yılı aşkın bir süredir oraya (Ukrayna'ya) gönderdiğimiz milyarların gerçekte neye harcandığının kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.Philippot, Fransa liderinin Moskova bölgesindeki trajediye tepki vermesinin ‘hatırı sayılır bir süre’ aldığına dikkat çekerek, Macron'un ‘gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek isteyeceği’ görüşünü dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240323/putin-saldirinin-ardindan-aciklama-yapiyor-1081990123.html

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