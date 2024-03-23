https://sputniknews.com.tr/20240323/putin-ve-lukasenko-telefonda-gorustu-terorle-ortak-mucadele-karari-alindi-1081986178.html
Putin ve Lukaşenko telefonda görüştü: 'Terörle ortak mücadele kararı alındı'
Putin ve Lukaşenko telefonda görüştü: 'Terörle ortak mücadele kararı alındı'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko bugünkü telefon görüşmesinde Moskova’daki terör saldırısını görüştükleri... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T12:31+0300
2024-03-23T12:31+0300
2024-03-23T12:31+0300
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rusya
vladimir putin
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peksov, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun Moskova’daki saldırı ile ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayarak başsağlığı dilediğini duyurdu.Peskov, “Belarus Devlet Başkanı dün Moskova’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi. Taraflar, terörle mücadelede işbirliğine hazır olduklarını teyit etti” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240323/fsb-yakalanan-teroristlerin-ukraynada-baglantilari-vardi-1081985694.html
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rusya, vladimir putin, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, kremlin, dmitriy peskov
rusya, vladimir putin, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, kremlin, dmitriy peskov
Putin ve Lukaşenko telefonda görüştü: 'Terörle ortak mücadele kararı alındı'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko bugünkü telefon görüşmesinde Moskova’daki terör saldırısını görüştükleri belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peksov, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun Moskova’daki saldırı ile ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayarak başsağlığı dilediğini duyurdu.
Peskov, “Belarus Devlet Başkanı dün Moskova’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi. Taraflar, terörle mücadelede işbirliğine hazır olduklarını teyit etti” açıklamasında bulundu.