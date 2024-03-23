https://sputniknews.com.tr/20240323/nato-moskovadaki-saldiriyi-kinadi-hicbir-sey-hakli-cikaramaz-1081989759.html

NATO, Moskova’daki saldırıyı kınadı: 'Hiçbir şey haklı çıkaramaz'

NATO, Moskova’daki saldırıyı kınadı: 'Hiçbir şey haklı çıkaramaz'

Sputnik Türkiye

NATO Sözcüsü Dakhlallah, Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T15:10+0300

2024-03-23T15:10+0300

2024-03-23T15:10+0300

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moskova

terör saldırısı

terör

başsağlığı

kınama mesajı

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NATO Sözcüsü Farah Dakhlalla Moskova'da meydana gelen terör saldırısını olarak kınadı.NATO Sözcüsü sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Moskova'da konsere gidenlere yönelik saldırıları kesin bir dille kınıyoruz. Hiçbir şey bu iğrenç suçları haklı gösteremez. Kurbanlara ve ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" cümlelerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240323/disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-teror-saldirisini-isid-ile-iliskilendiren-abdye-tepki-1081987926.html

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nato, rusya, moskova, terör saldırısı, terör, başsağlığı, kınama mesajı