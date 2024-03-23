https://sputniknews.com.tr/20240323/nato-moskovadaki-saldiriyi-kinadi-hicbir-sey-hakli-cikaramaz-1081989759.html
NATO, Moskova’daki saldırıyı kınadı: 'Hiçbir şey haklı çıkaramaz'
NATO, Moskova’daki saldırıyı kınadı: 'Hiçbir şey haklı çıkaramaz'
Sputnik Türkiye
NATO Sözcüsü Dakhlallah, Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T15:10+0300
2024-03-23T15:10+0300
2024-03-23T15:10+0300
dünya
nato
rusya
moskova
terör saldırısı
terör
başsağlığı
kınama mesajı
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NATO Sözcüsü Farah Dakhlalla Moskova'da meydana gelen terör saldırısını olarak kınadı.NATO Sözcüsü sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Moskova'da konsere gidenlere yönelik saldırıları kesin bir dille kınıyoruz. Hiçbir şey bu iğrenç suçları haklı gösteremez. Kurbanlara ve ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" cümlelerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240323/disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-teror-saldirisini-isid-ile-iliskilendiren-abdye-tepki-1081987926.html
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nato, rusya, moskova, terör saldırısı, terör, başsağlığı, kınama mesajı
nato, rusya, moskova, terör saldırısı, terör, başsağlığı, kınama mesajı
NATO, Moskova’daki saldırıyı kınadı: 'Hiçbir şey haklı çıkaramaz'
NATO Sözcüsü Dakhlallah, Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
NATO Sözcüsü Farah Dakhlalla Moskova'da meydana gelen terör saldırısını olarak kınadı.
NATO Sözcüsü sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Moskova'da konsere gidenlere yönelik saldırıları kesin bir dille kınıyoruz. Hiçbir şey bu iğrenç suçları haklı gösteremez. Kurbanlara ve ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" cümlelerini kaydetti.