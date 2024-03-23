https://sputniknews.com.tr/20240323/muglada-43-buyuklugunde-deprem-1081978220.html
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T08:25+0300
2024-03-23T08:25+0300
2024-03-23T08:27+0300
türkiye
deprem
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ege bölgesi
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muğla
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, merkez üssü Marmaris ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının 15.92 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240321/balikesirde-40-buyuklugunde-deprem-1081930743.html
türkiye
ege
ege bölgesi
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Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
08:25 23.03.2024 (güncellendi: 08:27 23.03.2024)
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, merkez üssü Marmaris ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının 15.92 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.