https://sputniknews.com.tr/20240321/balikesirde-40-buyuklugunde-deprem-1081930743.html
Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T22:49+0300
2024-03-21T22:49+0300
2024-03-21T23:22+0300
türkiye
deprem
balıkesir
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.20’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini 5.3 km olarak duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240321/japonya-yine-sallandi-tokyonun-kuzeyinde-53-buyuklugunde-deprem-1081900743.html
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deprem, balıkesir, afad
Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
22:49 21.03.2024 (güncellendi: 23:22 21.03.2024)
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.20’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini 5.3 km olarak duyurdu.