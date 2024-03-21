https://sputniknews.com.tr/20240321/balikesirde-40-buyuklugunde-deprem-1081930743.html

Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T22:49+0300

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türkiye

deprem

balıkesir

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.20’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini 5.3 km olarak duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240321/japonya-yine-sallandi-tokyonun-kuzeyinde-53-buyuklugunde-deprem-1081900743.html

türkiye

balıkesir

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