https://sputniknews.com.tr/20240321/japonya-yine-sallandi-tokyonun-kuzeyinde-53-buyuklugunde-deprem-1081900743.html
Japonya yine sallandı: Tokyo'nun kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem
Japonya yine sallandı: Tokyo'nun kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki İbaraki eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, İbaraki geneli, başkent Tokyo ile çevresindeki Saitama... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T09:20+0300
2024-03-21T09:20+0300
2024-03-21T09:20+0300
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japonya
deprem
doğal afet
pasifik
pasifik okyanusu
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) açıklamasına göre, İbaraki'de yerel saatle 09.08'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre derinlikte kaydedildi.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ülkenin farklı bölgelerini Tokyo'ya bağlayan Tohoku, Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında seferlerde geçici durdurmalar yaşandı.Sarsıntı sonrası İbaraki'nin Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Tokai 2 Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240320/istanbulda-da-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1081864741.html
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tokyo, japonya, deprem, doğal afet, pasifik, pasifik okyanusu
tokyo, japonya, deprem, doğal afet, pasifik, pasifik okyanusu
Japonya yine sallandı: Tokyo'nun kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki İbaraki eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, İbaraki geneli, başkent Tokyo ile çevresindeki Saitama ve Toçigi'de hissedilen depremde ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) açıklamasına göre, İbaraki'de yerel saatle 09.08'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ülkenin farklı bölgelerini Tokyo'ya bağlayan Tohoku, Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında seferlerde geçici durdurmalar yaşandı.
Sarsıntı sonrası İbaraki'nin Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Tokai 2 Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı bildirildi.