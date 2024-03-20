https://sputniknews.com.tr/20240320/istanbulda-da-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1081864741.html
AFAD duyurdu: İstanbul'da da hissedilen deprem Marmara Denizi'nde oldu
AFAD duyurdu: İstanbul'da da hissedilen deprem Marmara Denizi'nde oldu
Sputnik Türkiye
AFAD'ın son dakika duyurduğu verilere göre, Yalova açıklarında Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T09:27+0300
2024-03-20T09:27+0300
2024-03-20T09:48+0300
deprem
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istanbul
son depremler
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İstanbul, Bursa ve Yalova'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.5 olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240319/bursada-yeni-bir-fay-hatti-tespit-edildi-uzman-isimler-buyuk-istanbul-depremi-icin-tarih-verdi-1081822758.html
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son depremler, yalova deprem, istanbul deprem
AFAD duyurdu: İstanbul'da da hissedilen deprem Marmara Denizi'nde oldu
09:27 20.03.2024 (güncellendi: 09:48 20.03.2024)
AFAD'ın son dakika duyurduğu verilere göre, Yalova açıklarında Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul, Bursa ve Yalova'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.5 olduğu belirtildi.