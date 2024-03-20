https://sputniknews.com.tr/20240320/istanbulda-da-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1081864741.html

AFAD duyurdu: İstanbul'da da hissedilen deprem Marmara Denizi'nde oldu

AFAD duyurdu: İstanbul'da da hissedilen deprem Marmara Denizi'nde oldu

Sputnik Türkiye

AFAD'ın son dakika duyurduğu verilere göre, Yalova açıklarında Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T09:27+0300

2024-03-20T09:27+0300

2024-03-20T09:48+0300

deprem

türkiye

afad

istanbul

son depremler

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İstanbul, Bursa ve Yalova'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.5 olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240319/bursada-yeni-bir-fay-hatti-tespit-edildi-uzman-isimler-buyuk-istanbul-depremi-icin-tarih-verdi-1081822758.html

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