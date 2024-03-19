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Bursa’da yeni bir fay hattı tespit edildi: Uzman isimler büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Bursa’da yeni bir fay hattı tespit edildi: Uzman isimler büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin şu sıralar en sık konuştuğu konulardan biri Bursa'da tespit edilen yeni fay hattı. Hangi bölgeler ne kadar riskli, yeni fay hattının tehlikesi ne... 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T07:24+0300
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yaşam
bursa
fay hattı
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
istanbul
deprem
istanbul depremi
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
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Bu yıl içeresinde Bursa’da yeni bir fay hattı tespit edildi. tüm Türkiye ve Bursa’daki yeni fay hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Marmaray’ı ilgilendiren deprem tehlikesi Kuzey Anadolu fay hattından kaynaklanıyor. İşte Bingöl Karlıova’dan başlayıp şöyle giden 1500 km uzunluğunda şurada İzmit Körfezi’nden Marmara Denizli’nin kuzeyinden Saroz Körfezi’ne kadar giden bir şimdiye kadar giden bir fay. Biz şimdiye kadar İstanbul ve çevresinin deprem tehlikesine hep bu kol için konuştuk. Ama Bolu‘dan itibaren Kuzey Anadolu fay dallanıyor. Güneye doğru bir kolu daha var. Bakın şuradan siyah çizginin olduğu yerden göllerin olduğu yerden. Gemlik Körfezi’nden Kapıdağ Yarımadası’ndan Çanakkale’ye doğru gelen kollar var. Hatta şurada da üçüncü bir kol gibi bir kol daha şu gülerlerin hepsinin kenarında faylar var zaten. Nitekim biz Kuzey kolu konuşuyoruz ama güneyde de önemli depremler vardı. Mesela 1953’te Yenice Gönen depremi vardı 7,2 hemen yanında Manyas depremi vardı, biraz daha Doğu’da Sakarya’da 1967’de deprem 1964’te burada bu bize gösteriyor ki biz kuzeyi konuşuyoruz ama güney kolda yani Çanakkale’nin Bursa’nın şu kısımdaki yaşayan ya da yerleşim alanlarındaki tüm yerlerin önemli bir deprem riski daha var” dedi.128 tane fay parçasının üzerinde 'acaba bunlar tekrarlanma aralıkların nedir' 'ne sıklıkla deprem üretiyor' diye çalışma yapılıyorProf. Dr. Ersoy, büyük depremler üretebilecek bir fay olduğunun altını çizerek, "Yenişehir’le Bursa’da Yenişehir‘le Kayapa arasında 95 km uzunluğunda bir fay daha tespit edildi. Çalışmalar yapıldı, üç üniversite ve AFAD’la birlikte. Şimdi Türkiye’de yeni bir çalışma daha başladı AFAD ve üniversiteler işbirliğiyle 128 tane fay parçasının üzerinde 'acaba bunlar tekrarlanma aralıkların nedir' 'ne sıklıkla deprem üretiyor' diye çalışma yapılıyor. Bu önemli bir çalışma çünkü tekrarlama aralıklarını bilmemiz demek depremin yaklaşıp yaklaşmadığını öğrenmemiz demek" deid ve ekledi:Büyük İstanbul ya da büyük Marmara depremi yakınlaştı mı?Prof. Dr. Ersoy, “Evet, çünkü kuzey koldaki enerji gerilimi zaten doldu. Yani şu anda da olabilir on yıllar içerisinde de olabilir ama 100 yıl beklemeyecek bir deprem. Bu depremin de 7 üzerinde olacağına defalarca söyledik zaten. Tabii bu başlık altında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de deprem beklenebilir. Mesela işte Ege bölgesinde tüm Ege bölgesinde yerleşim alanlarında” dedi.Naci Görür: 6-10 sene içinde deprem olması bekleniyorDiğer yandan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, “6 sene içinde artı-eksi olarak, 10 sene içinde deprem olması bekleniyor. Biz uzatmaları oynuyoruz. Çok fazla bekleyecek durum yok" diyerek, beklenen Marmara depremi için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240319/afad-duyurdu-balikesirde-deprem-1081823928.html
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marmara denizi
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marmaradaki deprem istanbul depremini tetikler mi, marmaradaki depremler öncü mü, stres birikimi, marmarada stres birikimi, istanbulda stres birikimi, istanbul depremi ne zaman, istanbul depremi risk haritası, istanbul depremi ne zaman bekleniyor, marmara’daki son depremler büyük istanbul depreminin habercisi mi
marmaradaki deprem istanbul depremini tetikler mi, marmaradaki depremler öncü mü, stres birikimi, marmarada stres birikimi, istanbulda stres birikimi, istanbul depremi ne zaman, istanbul depremi risk haritası, istanbul depremi ne zaman bekleniyor, marmara’daki son depremler büyük istanbul depreminin habercisi mi

Bursa’da yeni bir fay hattı tespit edildi: Uzman isimler büyük İstanbul depremi için tarih verdi

07:24 19.03.2024 (güncellendi: 08:21 19.03.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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Türkiye’nin şu sıralar en sık konuştuğu konulardan biri Bursa'da tespit edilen yeni fay hattı. Hangi bölgeler ne kadar riskli, yeni fay hattının tehlikesi ne ölçüde? Büyük Marmara depremi için ne kadar süre kaldı? İstanbul’da beklenen 7 üzeri depremi tetikler mi?
Bu yıl içeresinde Bursa’da yeni bir fay hattı tespit edildi. tüm Türkiye ve Bursa’daki yeni fay hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Marmaray’ı ilgilendiren deprem tehlikesi Kuzey Anadolu fay hattından kaynaklanıyor. İşte Bingöl Karlıova’dan başlayıp şöyle giden 1500 km uzunluğunda şurada İzmit Körfezi’nden Marmara Denizli’nin kuzeyinden Saroz Körfezi’ne kadar giden bir şimdiye kadar giden bir fay. Biz şimdiye kadar İstanbul ve çevresinin deprem tehlikesine hep bu kol için konuştuk. Ama Bolu‘dan itibaren Kuzey Anadolu fay dallanıyor. Güneye doğru bir kolu daha var. Bakın şuradan siyah çizginin olduğu yerden göllerin olduğu yerden. Gemlik Körfezi’nden Kapıdağ Yarımadası’ndan Çanakkale’ye doğru gelen kollar var. Hatta şurada da üçüncü bir kol gibi bir kol daha şu gülerlerin hepsinin kenarında faylar var zaten. Nitekim biz Kuzey kolu konuşuyoruz ama güneyde de önemli depremler vardı. Mesela 1953’te Yenice Gönen depremi vardı 7,2 hemen yanında Manyas depremi vardı, biraz daha Doğu’da Sakarya’da 1967’de deprem 1964’te burada bu bize gösteriyor ki biz kuzeyi konuşuyoruz ama güney kolda yani Çanakkale’nin Bursa’nın şu kısımdaki yaşayan ya da yerleşim alanlarındaki tüm yerlerin önemli bir deprem riski daha var” dedi.

128 tane fay parçasının üzerinde 'acaba bunlar tekrarlanma aralıkların nedir' 'ne sıklıkla deprem üretiyor' diye çalışma yapılıyor

Prof. Dr. Ersoy, büyük depremler üretebilecek bir fay olduğunun altını çizerek, "Yenişehir’le Bursa’da Yenişehir‘le Kayapa arasında 95 km uzunluğunda bir fay daha tespit edildi. Çalışmalar yapıldı, üç üniversite ve AFAD’la birlikte. Şimdi Türkiye’de yeni bir çalışma daha başladı AFAD ve üniversiteler işbirliğiyle 128 tane fay parçasının üzerinde 'acaba bunlar tekrarlanma aralıkların nedir' 'ne sıklıkla deprem üretiyor' diye çalışma yapılıyor. Bu önemli bir çalışma çünkü tekrarlama aralıklarını bilmemiz demek depremin yaklaşıp yaklaşmadığını öğrenmemiz demek" deid ve ekledi:

Büyük İstanbul ya da büyük Marmara depremi yakınlaştı mı?

Prof. Dr. Ersoy, “Evet, çünkü kuzey koldaki enerji gerilimi zaten doldu. Yani şu anda da olabilir on yıllar içerisinde de olabilir ama 100 yıl beklemeyecek bir deprem. Bu depremin de 7 üzerinde olacağına defalarca söyledik zaten. Tabii bu başlık altında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de deprem beklenebilir. Mesela işte Ege bölgesinde tüm Ege bölgesinde yerleşim alanlarında” dedi.

Naci Görür: 6-10 sene içinde deprem olması bekleniyor

Diğer yandan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, “6 sene içinde artı-eksi olarak, 10 sene içinde deprem olması bekleniyor. Biz uzatmaları oynuyoruz. Çok fazla bekleyecek durum yok" diyerek, beklenen Marmara depremi için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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