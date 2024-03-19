https://sputniknews.com.tr/20240319/afad-duyurdu-balikesirde-deprem-1081823928.html
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 07.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 19.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-19T08:19+0300
2024-03-19T08:19+0300
2024-03-19T09:06+0300
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Balıkesir'de saat07.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dursunbey ilçesinde yaşanan depremin ardından AFAD verileri paylaştı. Depremin derinliği 7.02 km olarak açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/bursada-yeni-bir-fay-hatti-tespit-edildi-uzman-isimler-buyuk-istanbul-depremi-icin-tarih-verdi-1081822758.html
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balikesir deprem, son depremler, balıkesir deprem mi oldu
balikesir deprem, son depremler, balıkesir deprem mi oldu
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem
08:19 19.03.2024 (güncellendi: 09:06 19.03.2024)
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 07.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir'de saat07.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dursunbey ilçesinde yaşanan depremin ardından AFAD verileri paylaştı. Depremin derinliği 7.02 km olarak açıklandı.