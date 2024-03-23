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Moskova'da konser salonuna terör saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi
Moskova'da konser salonuna terör saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Dün akşam saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna terör saldırısı düzenlendi. Resmi makamların açıkladığı bilgilere göre... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
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Terör saldırısının gerçekleştiği Crocus City Hall - Sputnik Türkiye

Moskova'da konser salonuna terör saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

09:54 23.03.2024 (güncellendi: 11:30 23.03.2024)
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Dün akşam saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna terör saldırısı düzenlendi. Resmi makamların açıkladığı bilgilere göre 60 kişinin öldüğü, 145 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
Dün akşam saatlerinde Moskova'nın ‘Crocus City Hall’ adlı konser salonuna terör saldırısı düzenlendi.
Kimliği belirsiz kişiler Krasnogorsk'taki Crocus City konser salonuna girerek ateş etmeye başladı. ‘Piknik’ grubunun konserinin olduğu salonda düzenlenen saldırı sonucunda, ilk belirlemelere göre şu anda 93 ölü ve 121 yaralının olduğu bildirildi. Moskova Bölgesi Sağlık Bakanlığı’nın sabah yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin arasında 3 çocuğun bulunduğu aktarıldı.
Pek çok ülkeden terör saldırısı ile ilgili olarak taziye mesajları yayımlandı.
Moskova Valisi Vorobyov, Moskova saatiyle sabah 10'da saldırıda hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilenlerin bir listesinin yayımlanacağını ifade etti. Vorobyov, bölgede bulunan Kubik adlı bir iş merkezinde, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının gerekli tüm bilgileri alabilecekleri bir yardım merkezinin faaliyet geçeceğini de dile getirdi.
Moskova’da insanlar, kan ihtiyacı olabileceği düşüncesi ile sağlık merkezlerinin önünde kuyruklar oluştururken ülke çapında ölenlerin anısına saygı maksadıyla saygı duruşunda bulunuldu.
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12:03 23.03.2024
4 kişi Ukrayna sınırı yakınında ele geçirildi
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, Moskova’daki saldırının faillerinden olduğu belirtilen 4 kişinin Bryansk bölgesinde Ukrayna sınırı yakınında yakalandığını duyurdu.
Soruşturma yürüten yetkililerin zanlılardan ifade alma çalışmalarını başlattığı bildirildi.
11:38 23.03.2024
Rusya Soruşturma Komitesi: Ölü sayısının artması bekleniyor
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının artmaya devam edebileceği belirtilirken elde edilen ilk verilere göre hayatını kaybedenlerin ölüm nedenleri ateşli silah yaralanması ve yangından kaynaklanan zehirlenmeler olarak ifade edildi.
Konser salonu binasında yapılan incelemenin ilk sonuçlarında, teröristlerin saldırıda otomatik silahlar kullandığını ifade edilirken bu silahlar geride bırakılan mühimmatla birlikte Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi müfettişleri tarafından bulunarak ele geçirildi.
Ayrıca teröristlerin, aralarında yaralıların da olduğu seyircilerin bulunduğu konser salonu binasını ateşe vermek için yanıcı bir sıvı kullandıkları da tespit edildi.
11:24 23.03.2024
Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da meydana gelen terör saldırısında ölenlerin sayısının 93'e yükseldiği açıklandı.
Komite, ölü sayısının artmasının beklendiğini söyledi.
11:09 23.03.2024
Saldırıya karışan 11 kişi yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Crocus City Hall'deki saldırıya doğrudan katılan 4 kişi dahil toplamda 11 kişinin yakalandığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildirdi.
10:48 23.03.2024
Pakistan, Moskova'daki terör saldırısını 'alçak' bir saldırı olarak nitelendirdi
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Moskova'da gerçekleştirilen 'menfur saldırıyı' kınayarak kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.
Başbakan sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Dün gece Moskova'da meydana gelen ve çok sayıda değerli insanın hayatını kaybetmesine neden olan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kurbanların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Pakistan bu zor zamanda Rusya'nın yanındadır" dedi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı da bu terör saldırısını kınamış ve başsağlığı dilemişti.
10:25 23.03.2024
Macaristan Başbakanı Orban'dan başsağlığı mesajı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Moskova'da meydana gelen ölümcül terör saldırısının ardından Rusya vatandaşlarına başsağlığı diledi.
Orban, X hesabından yayımladığı mesajda, "Bu akşam Moskova yakınlarında meydana gelen menfur terör saldırısının ardından Rusya Federasyonu halkına en derin taziyelerimi ifade etmek isterim. Kurbanların aileleri için dua ediyoruz!" dedi.
10:12 23.03.2024
Şanghay İşbirliği Örgütü'nden taziye mektubu
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Moskova'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir taziye mektubu gönderdi.
ŞİÖ'nün Telegram kanalında yayımlanan mesajda, "Şanghay İşbirliği Örgütü Sekretaryası ve ben, 22 Mart'ta Moskova Bölgesi'nde meydana gelen korkunç terör saldırısıyla ilgili haberleri derin bir acıyla karşıladık" denildi.
Zhang, ŞİÖ'nün terör eyleminin yanı sıra genel olarak terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınadığını söyleyerek mektupta, "Bu üzücü ve zor zamanda Rus halkıyla dayanışma içindeyiz. Tüm Ruslarla birlikte kurbanların yasını tutuyor ve ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz" cümlelerine yer verildi.
10:09 23.03.2024
Afganistan'dan terör saldırısına kınama
Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'da meydana gelen terör saldırısı şiddetle kınanarak bu saldırının tüm insani kavramların açık bir şekilde ihlali edilmesi olarak nitelendirildi.
10:07 23.03.2024
Burkina Faso Moskova'daki terör saldırısını kınadı
Burkina Faso makamları Crocus City Hall'de meydana gelen terör saldırısını kınayarak kurbanların ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diledi.
10:05 23.03.2024
İsveç Dışişleri Bakanlığı konser salonuna yapılan terör saldırısını kınadı
İsveç Dışişleri Bakanlığı Crocus City Hall'de meydana gelen sivillere yönelik saldırıyı kınadığını açıkladı.
Açıklamada, "İsveç, Moskova'da yapılan saldırı karşısında dehşete düştü. Sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte" dedi.
10:02 23.03.2024
Malezya'dan Moskova'da meydana gelen terör saldırısına kınama
Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Krasnogorsk'taki Crocus City Hall'de meydana gelen terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Malezya, Moskova'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Malezya, başta kurbanların aileleri olmak üzere Rusya Federasyonu hükümeti ve halkına en derin taziyelerini sunar ve yaralılara acil şifalar diler" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Malezya'nın terörizm ve şiddet içeren aşırıcılığın her türlü biçim ve tezahürünü reddeden tutumunu yinelediğini ve 'terörizmin kapsamlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırılması için ortak uluslararası çabalara duyulan acil ihtiyacı vurgulamaya devam ettiğini' de sözlerine ekledi.
09:58 23.03.2024
Interpol: Terör saldırısının soruşturulmasına yardımcı olmaya hazırız
Interpol Genel Sekreteri Jurgen Stock, Moskova'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınayarak ve sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada örgütün Rus makamları tarafından yürütülen soruşturmaya destek vermeye hazır olduğunu belirtti.
Söz konusu mesajda, "Masum sivillere yönelik korkunç bir eylem olan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Düşüncelerimiz kurbanlar, aileleri ve dostlarıyla birlikte. Interpol, Rus makamları tarafından yürütülmekte olan soruşturmaya destek vermeye hazırdır" cümlelerine yer verildi.
09:54 23.03.2024
Moskova'daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
DÜNYA
Moskova'da konser salonuna terör saldırısı: 60 kişi öldü, 145 kişi ise yaralandı
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