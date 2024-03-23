Moskova'da konser salonuna terör saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

Dün akşam saatlerinde Moskova'nın ‘Crocus City Hall’ adlı konser salonuna terör saldırısı düzenlendi.
Kimliği belirsiz kişiler Krasnogorsk'taki Crocus City konser salonuna girerek ateş etmeye başladı. ‘Piknik’ grubunun konserinin olduğu salonda düzenlenen saldırı sonucunda, ilk belirlemelere göre şu anda 93 ölü ve 121 yaralının olduğu bildirildi. Moskova Bölgesi Sağlık Bakanlığı’nın sabah yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin arasında 3 çocuğun bulunduğu aktarıldı.
Pek çok ülkeden terör saldırısı ile ilgili olarak taziye mesajları yayımlandı.
Moskova Valisi Vorobyov, Moskova saatiyle sabah 10'da saldırıda hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilenlerin bir listesinin yayımlanacağını ifade etti. Vorobyov, bölgede bulunan Kubik adlı bir iş merkezinde, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının gerekli tüm bilgileri alabilecekleri bir yardım merkezinin faaliyet geçeceğini de dile getirdi.
Moskova’da insanlar, kan ihtiyacı olabileceği düşüncesi ile sağlık merkezlerinin önünde kuyruklar oluştururken ülke çapında ölenlerin anısına saygı maksadıyla saygı duruşunda bulunuldu.