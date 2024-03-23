Moskova'da konser salonuna terör saldırısı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

Pakistan, Moskova'daki terör saldırısını 'alçak' bir saldırı olarak nitelendirdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Moskova'da gerçekleştirilen 'menfur saldırıyı' kınayarak kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

Başbakan sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Dün gece Moskova'da meydana gelen ve çok sayıda değerli insanın hayatını kaybetmesine neden olan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kurbanların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Pakistan bu zor zamanda Rusya'nın yanındadır" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da bu terör saldırısını kınamış ve başsağlığı dilemişti.