https://sputniknews.com.tr/20240323/cumhurbaskani-erdogan-teror-kimden-gelirse-faili-kim-olursa-olsun-kabul-edilemez-1081988819.html
Erdoğan: Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını paylaşıyoruz
Erdoğan: Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını paylaşıyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T14:36+0300
2024-03-23T14:36+0300
2024-03-23T15:12+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
rusya
moskova
moskova
terör
terör saldırısı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/16/1081960804_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_0d4e6470f6c15e0fd472e5ea0e533683.jpg
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Büyük Ankara Mitingi'ne katılarak konuşma yaptı.Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın başkenti Moskova'daki düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını söyleyerek, taziyede bulundu."Sözlerimin hemen başında dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz" diyen Erdoğan, masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınadıklarını vurguladı:Erdoğan, "Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240323/simonyan-bati-gizli-servisleri-crocus-teroristlerinin-iside-benzedigini-biliyordu-1081988690.html
türkiye
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/16/1081960804_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_43edcf84ada25b80523c9ca81d9f8281.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, rusya, moskova, moskova, terör, terör saldırısı
recep tayyip erdoğan, rusya, moskova, moskova, terör, terör saldırısı
Erdoğan: Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını paylaşıyoruz
14:36 23.03.2024 (güncellendi: 15:12 23.03.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Büyük Ankara Mitingi'ne katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın başkenti Moskova'daki düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını söyleyerek, taziyede bulundu.
"Sözlerimin hemen başında dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz" diyen Erdoğan, masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınadıklarını vurguladı:
"Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz."
Erdoğan, "Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.