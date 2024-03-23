https://sputniknews.com.tr/20240323/cumhurbaskani-erdogan-teror-kimden-gelirse-faili-kim-olursa-olsun-kabul-edilemez-1081988819.html

Erdoğan: Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını paylaşıyoruz

Erdoğan: Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını paylaşıyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan... 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T14:36+0300

2024-03-23T14:36+0300

2024-03-23T15:12+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

rusya

moskova

moskova

terör

terör saldırısı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Büyük Ankara Mitingi'ne katılarak konuşma yaptı.Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın başkenti Moskova'daki düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını söyleyerek, taziyede bulundu."Sözlerimin hemen başında dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz" diyen Erdoğan, masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınadıklarını vurguladı:Erdoğan, "Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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recep tayyip erdoğan, rusya, moskova, moskova, terör, terör saldırısı