Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz İstanbul'a aşığız, aşık

Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da, yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümesini sürdürdü Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da, yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümesini sürdürdü

Bunların ve arkasında hangi lobilerin olduğunun farkındayız. Bugüne kadar bu lobilere boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Bunların ve arkasında hangi lobilerin olduğunun farkındayız. Bugüne kadar bu lobilere boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz.

İsrail'den özür dileyen değil, dik ve dirayetli tavrıyla İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor. İsrail'den özür dileyen değil, dik ve dirayetli tavrıyla İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor.

Türkiye ve birkaç ülke dışında İsrail'e ve Batılı destekçilerine karşı sesini yükselten aktör neredeyse yok. Türkiye ve birkaç ülke dışında İsrail'e ve Batılı destekçilerine karşı sesini yükselten aktör neredeyse yok.

İhracatta yakaladığımız ivme artarak devam ediyor. Bu sene ihracat hedefimiz 375 milyar dolardır. İhracatta yakaladığımız ivme artarak devam ediyor. Bu sene ihracat hedefimiz 375 milyar dolardır.

Bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefimiz 375 milyar dolar, turizmde hedefimiz ise 60 milyar dolardır Bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefimiz 375 milyar dolar, turizmde hedefimiz ise 60 milyar dolardır

Hem aldığımız tedbirlerin hem uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız. Hem aldığımız tedbirlerin hem uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız.