Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz İstanbul'a aşığız, aşık
20:42 23.03.2024 (güncellendi: 20:45 23.03.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Büyük Ankara Mitingi'ne katılarak konuşma yaptı.
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Erdoğan, İstanbul İftar Buluşması'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da, yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümesini sürdürdü
Bunların ve arkasında hangi lobilerin olduğunun farkındayız. Bugüne kadar bu lobilere boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz.
İsrail'den özür dileyen değil, dik ve dirayetli tavrıyla İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor.
Türkiye ve birkaç ülke dışında İsrail'e ve Batılı destekçilerine karşı sesini yükselten aktör neredeyse yok.
İhracatta yakaladığımız ivme artarak devam ediyor. Bu sene ihracat hedefimiz 375 milyar dolardır.
Bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefimiz 375 milyar dolar, turizmde hedefimiz ise 60 milyar dolardır
Hem aldığımız tedbirlerin hem uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız.
Biz İstanbul' aşığız, aşık.