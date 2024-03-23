Bekir Bozdağ'dan Kasım Gülpınar'a tepki: Bu Cumhurbaşkanımızı hançerlemektir

""Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'da 4 dönem vekil yaptı. Buradaki her işten mesul. İyiden kötüden. 2 dönem MKYK üyeliği 2 dönem AB üye komisyonluğu başkanlığı ve en son genel başkan başdanışmanlığı tüzüğe aykırı olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız fiilen MYK'ya da aldı. Partide verilmeyen bir tek genel başkanlığı koltuğu kaldı. Her makamı Cumhurbaşkanımız parti içinde kendisine verdi. Şimdi bizden adaylık çıkmayınca gidip başka partiden aday oldular. Şimdi bu çok net bir koltuk verirseniz biz sizdeniz ama koltuğu vermezseniz biz verendeniz. Burada ilke yok etik yok nerede 12 yıl size emek vermiş size imkan vermiş fırsat vermiş Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz. Gidip pazarlıklarını yaptılar Yeniden Refah Partisi'ne geçtiler. Bu Erdoğan sevgisi değil bu Erdoğan'a ihanettir.Cumhurbaşkanımızı arkadan önden hançerlemektir. Urfalılar bunu böyle görüyor."