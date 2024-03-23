https://sputniknews.com.tr/20240323/bekir-bozdagdan-kasim-gulpinara-tepki-bu-cumhurbaskanimizi-hancerlemektir-1081986323.html
Bekir Bozdağ'dan Kasım Gülpınar'a tepki: Bu Cumhurbaşkanımızı hançerlemektir
Bekir Bozdağ'dan Kasım Gülpınar'a tepki: Bu Cumhurbaşkanımızı hançerlemektir
Sputnik Türkiye
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Yeniden Refah Partisi'ne geçen Kasım Gülpınar için “ Bu Erdoğan sevgisi değil bu Erdoğan'a ihanettir... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T13:09+0300
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Eski Adalet Bakanı, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TGRT yayınında açıklamalarda bulundu.'DEM Parti'de Şanlıurfa'da pusuya yatmış'Şanlıurfa'da Yeniden Refah-AK Parti rekabetinin olmdığının altını çizen Bozdağ, "Oy oranları değişse de AK Parti'nin önde olduğunu görüyoruz. DEM Parti'de Şanlıurfa'da pusuya yatmış durumda. CHP kent uzlaşısı adı altında uzlaşı yaptı. DEM Parti'nin 250 bin CHP'nin 80 bin civarında oyu var. CHP usulen, göstermelik adaylar gösterdi. CHP'li kimi seçmenimiz AK Partili adaylara oy verdi geçen seçimde bu seçimde de benzer bir durum olabilir. Gizli bir yarış var. Algı değil, troller değil halk kazanacak" dedi.'Burada ilke yok, etik yok'AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Kasım Gülpınar hakkında konuşan Bozdağ şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240207/erdogan-sanliurfada-yaklasik-4-bin-konutumuzun-yapimi-hizla-devam-ediyor-1080506991.html
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yeniden refah partisi, tgrt, ak parti, bekir bozdağ, dem parti, dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Bekir Bozdağ'dan Kasım Gülpınar'a tepki: Bu Cumhurbaşkanımızı hançerlemektir
13:09 23.03.2024 (güncellendi: 13:11 23.03.2024)
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Yeniden Refah Partisi'ne geçen Kasım Gülpınar için “ Bu Erdoğan sevgisi değil bu Erdoğan'a ihanettir. Cumhurbaşkanımızı arkadan önden hançerlemektir. Urfalılar bunu böyle görüyor. Urfalılar bunu böyle görüyor” dedi.
Eski Adalet Bakanı, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TGRT yayınında açıklamalarda bulundu.
'DEM Parti'de Şanlıurfa'da pusuya yatmış'
Şanlıurfa'da Yeniden Refah-AK Parti rekabetinin olmdığının altını çizen Bozdağ, "Oy oranları değişse de AK Parti'nin önde olduğunu görüyoruz. DEM Parti'de Şanlıurfa'da pusuya yatmış durumda. CHP kent uzlaşısı adı altında uzlaşı yaptı. DEM Parti'nin 250 bin CHP'nin 80 bin civarında oyu var. CHP usulen, göstermelik adaylar gösterdi. CHP'li kimi seçmenimiz AK Partili adaylara oy verdi geçen seçimde bu seçimde de benzer bir durum olabilir. Gizli bir yarış var. Algı değil, troller değil halk kazanacak" dedi.
'Burada ilke yok, etik yok'
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Kasım Gülpınar hakkında konuşan Bozdağ şu ifadeleri kullandı:
""Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'da 4 dönem vekil yaptı. Buradaki her işten mesul. İyiden kötüden. 2 dönem MKYK üyeliği 2 dönem AB üye komisyonluğu başkanlığı ve en son genel başkan başdanışmanlığı tüzüğe aykırı olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız fiilen MYK'ya da aldı. Partide verilmeyen bir tek genel başkanlığı koltuğu kaldı. Her makamı Cumhurbaşkanımız parti içinde kendisine verdi. Şimdi bizden adaylık çıkmayınca gidip başka partiden aday oldular. Şimdi bu çok net bir koltuk verirseniz biz sizdeniz ama koltuğu vermezseniz biz verendeniz. Burada ilke yok etik yok nerede 12 yıl size emek vermiş size imkan vermiş fırsat vermiş Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz. Gidip pazarlıklarını yaptılar Yeniden Refah Partisi'ne geçtiler. Bu Erdoğan sevgisi değil bu Erdoğan'a ihanettir.Cumhurbaşkanımızı arkadan önden hançerlemektir. Urfalılar bunu böyle görüyor."