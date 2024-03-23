https://sputniknews.com.tr/20240323/bakan-ozhaseki-turkiyenin-yapi-stokunun-neredeyse-yarisini-yenilememiz-lazim-1081980811.html

Bakan Özhaseki: Türkiye'nin yapı stokunun neredeyse yarısını yenilememiz lazım

Bakan Özhaseki: Türkiye'nin yapı stokunun neredeyse yarısını yenilememiz lazım

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'nin yapı stokunun neredeyse yarısını yenilememiz lazım." dedi. 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T09:23+0300

2024-03-23T09:23+0300

2024-03-23T09:24+0300

türkiye

türkiye

kentsel dönüşüm

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Tokat'taki bir otelde düzenlenen Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi.'Ben mühendis ve mimar arkadaşlardan rica ediyorum, sıfır toleransla inşaat yapın'Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Özhaseki, "Türkiye deprem ülkesi, o yüzden bizim bu gerçekliği bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Ben mühendis ve mimar arkadaşlardan rica ediyorum, sıfır toleransla inşaat yapın. 2012'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bir yasa çıktı. Şu ana kadar 2 milyon 250 bin bağımsız konut değişti ve dönüştü, 452 bininin de inşaatı devam ediyor fakat bu bizi kesmiyor, hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'Belediye başkanları, sizlere sesleniyorum. Kapımız sonuna kadar açık, A partili, B partili, hangi partili olursanız olun'Kentsel dönüşüm konusunda belediyelere ve vatandaşlara gereken desteği verdiklerini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:Özhaseki, Türkiye'nin inşaat sektörü alanında önünün açık olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin yapı stokunun neredeyse yarısını yenilememiz lazım. Aynı zamanda vatandaşlarımızın refah seviyesi de artıyor. Türkiye'de ortalama 700 bin konut satılıyor. TOKİ'nin yaptığı konut sayısı ise 60-70 bin. TOKİ olmazsa olmazımız. Son 22 yılda TOKİ, 1 milyon 340 bin konut yaptı. İnşaat sektöründe TOKİ'nin payı, olsa olsa yüzde 15'tir, geriye kalanı özel sektörün payı. Bununla ilgili gereken desteği de sektöre vereceğiz. Biz güçlü olacağız. Güçlü olmazsak bu coğrafyada bizi yaşatmazlar" diye konuştu.

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