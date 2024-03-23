https://sputniknews.com.tr/20240323/bakan-koca-tarih-vererek-duyurdu-mhrs-randevularina-duzenleme-geliyor-1081983768.html

Bakan Koca tarih vererek duyurdu: MHRS randevularına düzenleme geliyor

Bakan Koca tarih vererek duyurdu: MHRS randevularına düzenleme geliyor

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS randevularında yaşanan sorunlara ilişkin "Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım... 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T10:45+0300

2024-03-23T10:45+0300

2024-03-23T10:50+0300

türkiye

fahrettin koca

uzman

uzman doktor

doktor

yoğun bakım

istanbul

bayrampaşa

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

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Sağlık Bakanı Koca, Bayrampaşa’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Ali Fuat Başgil Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Koca, bir esnafın "Enflasyona karşıyız" demesi üzerine, "Hepimiz karşıyız, enflasyon denen canavar yok olmalı" ifadesini kullandı.Giyim ürünleri satan bir esnaf da Bakan Koca'ya bir yakınının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ameliyat geçirdiğini söyleyerek, hastanenin imkanlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Koca ise Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi hastanelerin sayısını artırmak gerektiğini ifade etti.Ziyaretleri sırasında Koca, vatandaş ve esnafla fotoğraf çektirip karanfil dağıttı.'Depreme dayanıklı, 256 izolatörlü, yeni nesil hastanelerimizden biri olacak'Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde de acil servisteki hastaları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alan Koca, sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi.Ardından açıklama yapan Koca, Bayrampaşa Devlet Hastanesinin 13 bin metrekare kapalı alana sahip ve 100 yataklı olduğunu söyledi.Koca, Bayrampaşa'nın daha büyük, ihtiyaca cevap verebilecek üçüncü basamak bir hastaneye ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:Bakan Koca, Bayrampaşalıların gelecek yıl sonu itibarıyla bir üçüncü basamak hastaneye kavuşmuş olacaklarını dile getirdi.Bayrampaşa'da otopark sorunu olduğunu bildiklerini vurgulayan Koca, "Proje değişikliğiyle 400 araçlık otoparkı 800 araçlık otoparka dönüştürdük. Yapılacak hastane depreme dayanıklı, 256 izolatörlü bir hastane olacak dolayısıyla bu anlamda da yeni nesil hastanelerimizden biri olacak" dedi.'Şu an Türkiye'de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 69'Yoğun bakım doluluk oranlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, iki ay kadar önce Türkiye'de kısmen, İstanbul'da biraz daha belirgin yoğun bakım yatak sorunu yaşandığını söyledi.Bakan Koca, şunları kaydetti:'MHRS, randevuyla ilgili yer yer bir takım sorunları vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz'Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alıp gelmeyen hastalar hakkında da konuşan Koca, vatandaşın randevularla ilgili yer yer birtakım sorunlar yaşadığını bildiklerini, sorunun özellikle yan dal branşlarda olduğunu belirtti.Yoğun çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Koca, şunları söyledi:Konuyla alakalı örnek de veren Koca, Bayrampaşa'da geçen yıl bakılan hasta sayısının yaklaşık 1 milyon 100 bin, randevuyla gelen hasta sayısının 400 bin, randevusunu aldığı halde gelmeyen kişi sayısının ise 110 bin olduğuna dikkati çekti.Bakan Koca, "Bu doğru bir şey değil. Bu noktada hassasiyet göstermeliyiz. Tedavi edilme imkanı olabilecek 110 bin hastamızın hakkı alınmış oluyor. Ödeyemeyecek olduğumuz bir haktan bahsediyorum. Hepimiz birlikte üzerimize düşeni, bizler bakanlık olarak, vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni hassasiyetle yapmasını bekliyoruz. Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım çalışmalar yaptık, buna aşama aşama, sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240313/bakan-koca-mhrs-ile-ilgili-sorunlarimiz-devam-ediyor-1081663594.html

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