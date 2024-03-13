https://sputniknews.com.tr/20240313/bakan-koca-mhrs-ile-ilgili-sorunlarimiz-devam-ediyor-1081663594.html

Bakan Koca: MHRS ile ilgili sorunlarımız devam ediyor

Bakan Koca: MHRS ile ilgili sorunlarımız devam ediyor

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, “MHRS ile ilgili sorunlarımız devam ediyor" diyerek 'Türkiye genelinde MHRS’den randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon' olduğunu... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T17:11+0300

2024-03-13T17:11+0300

2024-03-13T17:15+0300

türkiye

fahrettin koca

şehir hastanesi

düzce

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

doktor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek bölgeye yapılması planlanan eğitim ve araştırma hastanesinin alanını incelemesinin ardından basın açıklamasında bulundu. 'Bir başka hastanın hakkını gasp etmiş oluyor'Bakan Koca, MHRS’den randevu alıp gelmeyenlerin hasta kişilerin haklarını gasp ettiğini belirterek, “MHRS ile ilgili sorunlarımız devam ediyor. Türkiye’de bakılan hastanın yarısı MHRS ile bakılıyor. Diğer yarısı ise randevusuz hastalardan oluşuyor. Acil hastalar dışında randevusuz hastalara hastaneye geldiklerinde bakılmış oluyor. Düzce için bunu düşündüğümüzde 2023 yılında toplam bakılan hasta sayısı 1 milyon 800 bin kişidir. 400 bin kişi acil üzerinden müracaat etmiş. 500 bine yakın kişi ise MHRS üzerinden gelen hastalar. Randevu ile bakılanın 2 katından fazlası randevusuz bakılmış oluyor. Türkiye genelinde MHRS’den randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi. Düzce’de randevusuna gelmeyen kişi sayısı ise 100 bin kişi. Türkiye genelinde 23 milyon kişi üstelik bir başka hasta vatandaşımızın sağlık hizmetini almasının önüne geçiyor. Bir başka hastanın hakkını gasp etmiş oluyor. Bu anlamda çok hassasiyet göstermeliyiz” şeklinde konuştu. '4 yıl içinde 56 bin uzman hekimimiz mezun olacak'56 bin uzman hekime yeni uzman hekimlerin katılacağını belirten Koca, “Önümüzdeki 4 yıl içerisinde kamu hastanelerimizde çalışan 56 bine yakın uzman hekimimiz var. 4 yıl içinde de bir bu kadar saha uzman hekimimiz mezun olmuş olacak. Önümüzdeki 4 yıl sonunda 56 bine yakın uzman hekimimiz daha olacak. Uzman hekim sayımız iki katına çıkmış olacak. Bu sorunlarımızın farkındayız. Üzerinde gayretle çalıştığımızdan emin olun. Önümüzdeki dönemde bu sorunların aşılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 'Burada yeni şehir hastanesinde konseptinde bir hastane yapmak istiyoruz'Düzce’de yatak kapasitesinin bine çıkarılacağını belirten Bakan Koca şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240111/universite-rektorunden-ilginc-itiraf-ben-de-hastaneden-randevu-alamiyorum-torpil-yaptiriyorum-1079529706.html

türkiye

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fahrettin koca, şehir hastanesi, düzce, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), doktor