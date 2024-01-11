Üniversite rektöründen ilginç itiraf: Ben de hastaneden randevu alamıyorum, torpil yaptırıyorum

“Ful kapasiteyi geçtik, en çok şikayet aldığım yer olmaya başladı 'randevu alamıyoruz' diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde kapanıyor, anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var. Özellikle cerrahi işlemlerde veya ortodonti işlemlerinde, çocuk dişte vatandaşlar il dışına veya özele gidiyordu. Hizmetiniz kaliteli olunca sizi tercih etmeye başlıyorlar. Önümüzdeki günlerde 20’nin üzerinde ünitemiz hizmete giriyor. 98 ünite çıkıyoruz. Fakülte içerisindeki derslikleri boşalttık, bahçede onlara prefabrik derslik yaptık. Bütün derslikleri ünitelere çevirdik. Bu şekilde karşılayabiliriz diye. Randevu sorununu çözmeye çalışacağız. İnşallah diş hekimliği konusunda da oradaki hastaneyi daha fazla ünite sayısı ile ve yataklı servisleri ile kampüs içerisine alma gibi bir planımız var.”