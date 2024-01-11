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2 gün boyunca sürecek kar yağışı için Meteoroloji yeniden alarma geçti: İstanbul için saat verildi
2 gün boyunca sürecek kar yağışı için Meteoroloji yeniden alarma geçti: İstanbul için saat verildi
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya devam ediyor. Bugün birçok kent için ‘yoğun kar’ alarmı verildi. İstanbul için 2 gün... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Sarı kodlu uyarı verilen 7 Şehir:Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnakİstanbul'a kar ne zaman yağacak?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Doğu Anadolu da ve İç Anadolu’nun doğusunda kar var. Güney doğuda yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıkta değişim yok soğuklar devam ediyor. Yarın Cuma öğleden sonra İstanbul karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı Cumartesi de İstanbul’da hafif kar yağışı görülecek” ifadelerini kullandı.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:MARMARA BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 5°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTEKİRDAĞ °C, 4°CParçalı ve çok bulutluEGE BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 11°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 11°CParçalı bulutluAKDENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CParçalı bulutluISPARTA °C, 8°CParçalı bulutluMERSİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıİÇ ANADOLU BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Yozgat, Niğde ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 4°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.RİZE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 4°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluDOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.AĞRI °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlıMALATYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluVAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinden kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MARDİN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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2 gün boyunca sürecek kar yağışı için Meteoroloji yeniden alarma geçti: İstanbul için saat verildi

10:21 11.01.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AA
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Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya devam ediyor. Bugün birçok kent için ‘yoğun kar’ alarmı verildi. İstanbul için 2 gün sürecek olan kar ve karla karışık yağmur uyarısı verildi. Uzmanı da yağış için saat bilgisi paylaştı.
Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Sarı kodlu uyarı verilen 7 Şehir:

Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnak

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Doğu Anadolu da ve İç Anadolu’nun doğusunda kar var. Güney doğuda yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıkta değişim yok soğuklar devam ediyor. Yarın Cuma öğleden sonra İstanbul karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı Cumartesi de İstanbul’da hafif kar yağışı görülecek” ifadelerini kullandı.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Yozgat, Niğde ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
AĞRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinden kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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